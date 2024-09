Jorge Pérez, al borde del abandono por el enganchón con las mellizas en ‘Gran Hermano’: «No aguanto más»

La convivencia en la casa secreta de ‘Gran Hermano‘ ha saltado por los aires. Así lo atestiguan los vídeos que han podido ver los espectadores sobre la relación entre Jorge Pérez y sus compañeros. Tal y como se ha podido ver, el concursante parece no terminar de encajar con el resto de habitantes a tenor de las palabras de Lucía. «Me he dado cuenta de que es una persona muy hipócrita y un poco falsa. He llegado a un punto en el que me molesta todo lo que dice», ha llegado a comentar.

No ha sido la única puesto que Vanessa también le ha arreado diciendo: «No lo trago Súper y aparte que cuenta historias muy surrealistas». Sin embargo, el mayor enfrentamiento lo ha mantenido con Lucía y Silvia, las mellizas de la casa secreta. «No soporto a Jorge, ya está. Antes le tenía atragantado, pero ya es que no le soporto», ha deslizado Silvia en el confesionario.

Y es que una de las mayores broncas que ha provocado el clima de tensión en la casa ha tenido a esta última como protagonista. El conflicto ha comenzado cuando Silvia le ha cortado a Jorge, lo que ha molestado al joven: «Cuando estoy hablando, que antes me callaste la boca, no hables. Ya si quieres jugar a ese rollo, jugamos». «Si tanto te molesta, lo siento, perdóname, pero eso es problema tuyo», le ha arreado ella.

Por su parte, Lucía también se ha hecho eco de las quejas de Jorge a las risas de ellas. Visiblemente seria, la concursante le ha soltado: «Lo del tema de las risitas, te respondo aquí enfrente en tu cara, que si cuentas tus películas de Shakespeare, que son cómicas, por eso me río tanto… pues entiende que me ría». «Si para ti es una película, ya verás el final», le ha advertido él. Lucía no ha cesado en su defensa: «Y si me sale reírme en tu cara, pues me río en tu cara. Soy así». «Yo os veo detrás. Mi vida no es vuestra vida. No te he insultado», le ha recriminado él sin dar por zanjado el conflicto.

El origen de la disputa entre Jorge y las mellizas

Violeta, otra de las concursantes, ha sido el origen del nuevo estallido de las gemelas. Sin cortarse un pelo, Lucía no ha dudado en asegurarle a Jorge: «Me has parecido un poco falso e hipócrita. Lo que más me descuadró fue el tema de Violeta que tú has dado a entender que habías tenido algo. Lo que me pareció muy mal es que lo digas sin Violeta delante».

«Ella y yo tuvimos algo bonito y la madre lo sabe. Son cosas que han pasado. No he dicho que hayamos tenido algo. Puede sonar porque hemos tenido algo bonito», le ha contestado él. Frente a ello y sin cambiar de opinión, Lucía le ha arreado: «Te veo como una persona falsa e hipócrita y eso no lo puede cambiar. Los actos me han demostrado eso y para mí te hice la cruz».

Jorge no se ha quedado callado puesto que le ha recriminado las risas y los comentarios a sus espaldas, lo que ha provocado el estallido de Lucía. «Yo no soy una persona falsa. Lo mismo que le he dicho a la casa, te lo he dicho a ti en la cara. Si se lo quiero contar a ellas, se lo cuento. Ya pondrán los videos de que te llamo Casper en la puta cara. ¿Sabes por qué me pongo así? Eres la típica persona a la cual no trago y ahora si quieres sales y hablamos delante de todos», ha sentenciado la joven concursante.

«Eres un guarro»: Silvia, a la yugular de Jorge

No ha sido el único conflicto dentro de la casa puesto que Jorge supuestamente le ha contado a Daniela que sus compañeras se reían de ella. Al enterarse, Lucía le ha pedido explicaciones. «Lo único de lo que nos reímos son de tus películas. Soy pesada y lo que quieras, pero te lo digo a la cara. Aburres tú y tu falsedad«, le ha soltado Lucía, mientras que Silvia le ha acusado de guarro: «Me da pereza que seas un guarro y no ayudes. Quieres sirvientas, ¿no? Que te limpien, que te cocinen… Eres un maleducado. No quiero verte y te tengo que ver. Me molesta tenerte delante y que seas un guarro y no ayudes y que lo tenga que soportar».

Jorge Pérez, abrumado por el aluvión de críticas en la casa

Las críticas han podido con Jorge Pérez, quien se ha dirigido al confesionario para desahogarse. «¡Qué mal rollo haya aquí madre mía! Todos a atacar al mismo. En mi vida me ha pasado algo igual. No aguanto más. Resulta que me llaman falso y hablan por detrás a saco y yo soy el falso. Soy Casper dicen. Me insultan, me ponen adjetivos calificativos. Estoy solo Súper aquí, me siento muy solo. Tengo a todo el mundo en contra, se me ha hecho la cruz. Ojalá que la gente me entienda un poco porque esto es duro«, ha comentado al borde del sollozo en el confesionario.