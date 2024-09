Horóscopo de hoy, lunes 2 de septiembre: Predicción en todos los signos zodiacales este mes

Alcanzamos una nueva semana y un nuevo lunes, que coincide con la bienvenida del mes de septiembre. Ya puedes adelantarte a conocer tu porvenir en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor en los próximos 30 días, con la predicción mensual del horóscopo de septiembre para todos los signos zodiacales: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio.

Llega un nuevo mes y en el calendario lunar de septiembre de 2024 atravesaremos por cuatro fases lunares en total. Empezaremos con la Luna nueva, el 3 de septiembre, bajo el signo de Virgo; el Cuarto creciente, el 11 de septiembre, bajo el signo de Sagitario; la Luna Llena, el 18 de septiembre, en el signo de Piscis y acabaremos el mes con un Cuarto menguante, el 24 de septiembre en Cáncer.

Este mes de septiembre podremos disfrutar de la denominada Luna de la Cosecha, la luna llena de este mes que celebra el final de la temporada de la cosecha. Además, en la noche del 18 de septiembre será posible observar un pequeño eclipse parcial de Luna. También llegará el cambio de estación: el otoño de 2024 en el hemisferio norte comenzará el día 22 de septiembre.

Consulta aquí cómo te va a ir durante todo este mes, con los pronósticos del horóscopo de Esperanza Gracia en todos los signos del zodiaco desde el domingo 1 al lunes 30 de septiembre de 2024:

Horóscopo mes septiembre Acuario

Gracias al influjo de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 3, notarás que una corriente de energía renovada te envuelve y te empuja a emprender pequeños cambios en tu vida diaria.

Acuario, sientes que el Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla. Vas a vivir nuevas experiencias que te ayudarán a entender que tu felicidad no depende de otras personas, sino de tu capacidad para gestionar tus emociones.

El eclipse de Luna del día 18 puede traerte algún cambio laboral o económico que, aunque en un primer momento pueda desconcertarte un poco, con el paso del tiempo vas a descubrir que es muy positivo para ti.

A lo largo del mes van a suceder una serie de acontecimientos que te servirán para darte cuenta de que no es necesario vivir en estado de alerta para que las cosas funcionen como deseas. Al contrario, si te relajas y dejas que todo fluya vas a sentir que la vida se muestra mucho más amable contigo.

Horóscopo mes septiembre Escorpio

Céntrate en el presente, disfruta de todo lo que te has ganado a pulso y permanece alerta porque la vida te va a sorprender con algo maravilloso. No permitas que nadie te arrebate tu independencia ni tome decisiones por ti.



Bajo el influjo de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 3, te aguardan momentos en los que podrás compartir con tus amigos emociones, experiencias, preocupaciones.



El eclipse lunar del día 18 puede nublar tu suerte, aunque será momentáneamente, porque algo trascendental está a punto de suceder en tu vida y tú lo estás intuyendo.



Escorpio, con el ingreso de Venus en tu signo el día 23, la vida te va a mostrar su mejor cara. Te mostrarás decidido a liberarte de tus miedos e indecisiones y así podrás avanzar, sin obstáculos, en la dirección de tus sueños. La energía de este planeta te ayuda a disfrutar como nunca del amor, invitándote a soltarte y a vivir tus romances con la pasión y la intensidad que tú necesitas.

Horóscopo mes septiembre Aries

Comienzas el nuevo curso lleno de proyectos, de planes, de sueños…, y te sientes tan invencible que no vas a permitir que nada ni nadie apague tus ilusiones.

El día 3, bajo el influjo de la Luna Nueva, vas a afrontar todo lo que venga con optimismo y determinación, y eso te ayudará a no sobresaltarte por nada y a disfrutar de la vida al máximo.

Poco a poco, verás cómo tus objetivos se afianzan y terminan consolidándose, pero tienes que esforzarte por ser previsor y no dejar nada al azar para no llevarte sorpresas. En tu vida no puede faltar la pasión, y este mes vas a vivir todo con mucha intensidad.

El eclipse lunar, que tiene lugar el día 18, puede hacer que te dejes llevar por arrebatos inconscientes e instintivos. Te conviene reflexionar con calma tus decisiones para no equivocarte.

Aries, se avecinan proyectos profesionales muy tentadores, pero no debes comentarlo con nadie que no sea de tu entera confianza hasta que no estén concretados.

Horóscopo mes septiembre Géminis

Es posible que estés preocupado por algún desencuentro o problema familiar, y eso te deje sin energía, pero la Luna Nueva del día 3 te ayuda a suavizar esos pequeños roces que puedan existir.

El día 18 la Superluna viene acompañada de un eclipse parcial de Luna, y eso puede contribuir a que te sientas temporalmente más inseguro, más vulnerable, más sensible… Debes evitar vivir situaciones estresantes o tomar decisiones que impliquen cambios bruscos en tu vida. El día del eclipse recuerda protegerte contra cualquier energía negativa vistiendo de blanco o de negro.

Tu actitud abierta y libre de prejuicios te va a permitir coger al vuelo cualquier oportunidad que te surja este mes, y tus posibilidades de dar en la diana en lo que decidas van a ser muchas.

Géminis, gracias a los maravillosos aspectos que te hace Venus hasta el día 23, no vas a reprimir lo que brota de tu corazón y vas a dejarte llevar por tus emociones. ¡Disfruta de todo lo que el Cosmos tiene preparado para ti!

Horóscopo mes septiembre Tauro

Tú necesitas sentirte seguro, pisar tierra firme, pero es posible que, en estos momentos, tu vida esté un poco agitada. Cuídate y reflexiona para tomar las decisiones que más te convienen. Planifica tu agenda con tiempo porque pueden venir imprevistos que te desestabilicen.

La energía de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 3, va a ser tremendamente generosa contigo porque favorece tu suerte, especialmente en el amor y las relaciones con tus hijos, si los tienes, y te ayuda a superar experiencias dolorosas que bloqueaban tus emociones.

El eclipse lunar del día 18 afecta al ámbito de los amigos y puede generar un clima de malentendidos que te conviene aclarar cuanto antes para que vuestra amistad no se resienta.

Resolverás una situación del pasado que te trae de cabeza y a partir de ahí tendrás muchas posibilidades de dar un nuevo aire a tu vida. Necesitas pensar en ti mismo antes que en nadie. Puede llegar un dinero extra con el que no contabas que alivie tus preocupaciones.

Horóscopo mes septiembre Virgo

Con el Sol en tu signo hasta el día 22, estás lleno de expectativas, de sueños…, y vas a poner todo de tu parte para que éstos se cumplan. Virgo, no pierdas la energía tratando de solucionar problemas ajenos, tú actúa pensando en ti y los demás que actúen como quieran. Tú eres generoso, sabes escuchar… En algunas ocasiones, das la impresión de ser una persona fría e inaccesible, pero eres todo lo contrario.

La Luna Nueva, que tiene lugar en tu signo el día 3, potencia tus recursos para que te puedas centrar de lleno en tus prioridades y consigas todo lo que te propongas.

Virgo, este mes vas a recuperar la confianza en ti mismo y vas a liberarte de esos miedos e inseguridades que, de una u otra forma, te estaban limitando. Pon todas tus energías en buscar algo que te llene plenamente.

El día 18 tiene lugar un eclipse parcial de Luna enfrente de tu signo que va a afectarte poderosamente. Tendrás que ser muy cauto porque cualquier cambio que se produzca en tu vida puede alterarte, aunque sólo será temporalmente.

Horóscopo mes septiembre Cáncer

Inicias el mes con el ingreso del planeta Marte en tu signo, el día 4, que te ayuda a mostrarte más osado que nunca y a salir de tu caparazón con una seguridad inusitada. Sólo así vas a poder afrontar todos los cambios y situaciones nuevas que van a darse, y para los que un signo de agua nunca está preparado del todo.

Te aguarda un mes lleno de retos nuevos y experiencias en las que vas a mostrar todo ese potencial creativo que llevas dentro.

La energía de la Luna Nueva, el día 3, favorece que la comunicación con tu entorno sea fluida. Por ello, es un buen momento para las reconciliaciones, acuerdos, pactos… Lo pasarás de maravilla compartiendo experiencias y emociones con los que quieres.

Bajo el influjo del eclipse lunar, del día 18, puedes verte envuelto en un mar de dudas por algún suceso inesperado, pero el Cuarto Menguante de la Luna, que tiene lugar en tu signo el día 24, te aporta la serenidad que necesitas para afrontar cualquier contratiempo que te pueda surgir y para tomar decisiones sin tener en cuenta lo que piensen los demás.

Horóscopo mes septiembre Piscis

El día 3, la Luna Nueva, enfrente de tu signo, te aporta el equilibrio emocional que necesitas para que ningún comentario malintencionado o posibles traiciones te hagan daño ni te desestabilicen. Es hora de sacudirte tus miedos y de actuar pensando solamente en ti.

A partir del día 4, vas a contar con el impulso y la fuerza que te transmite el planeta Marte, que se encuentra en un signo de agua como el tuyo, para que nada te aparte de tu camino y puedas lograr todo lo que te has propuesto. No obstante, el planeta Saturno, que se encuentra retrógrado en tu signo, hace que en todo momento seas consciente de las trabas que pueden aparecer en el camino y te impone mucha cordura a la hora de actuar.

Sé previsor y controla tus gastos para no llevarte sorpresas.

El eclipse parcial de Luna, que tiene lugar en tu signo el día 18, coincide con una espléndida Superluna, y te ofrece un momento propicio para renovarte y transformar emociones y recuerdos dolorosos del pasado en experiencias positivas.

Horóscopo mes septiembre Libra

Puede que la vida te impulse a reconsiderar asuntos del pasado que no cerraste acertadamente. Tendrás la oportunidad de rectificar, en aquellos casos en los que pienses que no actuaste bien. En el ámbito laboral, surgirán nuevas oportunidades.

El tránsito del Sol por tu signo del 22 de septiembre al 22 de octubre es un periodo fabuloso para hacer todo aquello que hasta este momento no te has atrevido a llevar a cabo. Te vas a sentir mucho más seguro de ti mismo, sin renunciar por ello a mostrar tu lado más sensible.

El eclipse lunar, que tiene lugar el día 18, te invita a dejar atrás todo aquello que te hace daño y a hacer algunos cambios en tu vida para sentirte totalmente renovado.

Mercurio, el planeta que rige la mente y la comunicación, ingresa en tu signo el día 26, marcando un buen momento para progresar en el trabajo, entablar relaciones sanas y establecer contactos que serán muy favorables para tus intereses. Vas a tener las ideas muy claras y serás capaz de darlo todo si algo te interesa de verdad.

Horóscopo mes septiembre Leo

Estás muy seguro de ti mismo y eso se nota en todo lo que haces. Tú tienes claro que solamente tú vas a llevar las riendas de tu vida. Por eso, aunque este mes surjan contratiempos, problemas que te superen, no vas a dejar que nadie los resuelva por ti.

La Luna Nueva, el día 3, favorecerá todo lo relacionado con el trabajo y el dinero.

Leo, este mes estás especialmente optimista y vas a contagiar tu entusiasmo y tus ganas de vivir. Es el momento ideal de consolidar ese proyecto que ronda por tu cabeza, pues tienes en tu signo a Mercurio hasta el día 9 que te aporta una gran claridad de ideas.

Pueden llegar nuevas oportunidades de crecimiento profesional. No renuncies a nada porque sabrás sacar lo mejor de ti y el triunfo va a ser tuyo. Apuesta fuerte por lo que quieres, sin miedo al fracaso.

Aunque el eclipse lunar del día 18 pueda bajar tus energías, va a desencadenar cambios que van a ser muy positivos para ti.

Horóscopo mes septiembre Sagitario

Septiembre es un momento maravilloso para marcarte nuevos objetivos y luchar por ellos con todas tus ganas, sin importarte lo que piensen los demás.

La Luna Nueva, el día 3, aporta luz a tus dudas, a tus interrogantes… Notarás que su poderosa energía te empuja al éxito, pero ten cuidado con las envidias que puedes despertar a tu alrededor y protégete llevando contigo un cuarzo blanco.

Con el Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 11, tu autoestima está por las nubes y tu suerte se activa. Los éxitos que vas a cosechar compensarán con creces todos tus esfuerzos.

Sagitario, haz oídos sordos a las críticas que puede suscitar una decisión que has tomado porque será el tiempo el que se encargue de darte la razón.

Tu ámbito familiar podría verse afectado por la energía del eclipse parcial de Luna, que tiene lugar el día 18. Si surgen tensiones, intenta no tomar partido por nadie y deja que las aguas vuelvan a su cauce.

Horóscopo mes septiembre Capricornio

Estás en un momento fantástico de tu vida, en el que vas a poder desprenderte de cualquier carga que condicione tu vida. Da todo de ti y los resultados no te defraudarán.



De la mano de la Luna Nueva, que tiene lugar el día 3, pueden llegar a tu vida cambios muy positivos, relacionados sobre todo con temas laborales.



Hay contratiempos que pueden dificultar tus planes, pero los buenos aspectos que vas a recibir del planeta Mercurio a partir del día 9 te van a ayudar a solventarlos. Tu mente estará despierta y los demás van a poder descubrir esos maravillosos tesoros que, muchas veces, escondes de tu personalidad.



El día 18 tiene lugar un eclipse parcial de Luna. Atento porque este eclipse puede afectar a la comunicación o nublar momentáneamente algún viaje que vayas a emprender; así que planéalo con tiempo para evitar imprevistos.



Muy atento, Capricornio, porque la diosa Fortuna puede bendecirte con la llegada de algo que deseas ardientemente. Déjate llevar y sigue los impulsos de tu corazón.