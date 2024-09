De qué va ‘La pareja perfecta’, la nueva serie de Netflix con Nicole Kidman: ¿vale la pena verla?

Nicole Kidman, en estos últimos años, se ha empezado a especializar en el mundo televisivo. Todo nace de su participación en la brillante ‘Big Little Lies’ (que, por cierto, ha confirmado su tercera temporada). La serie creada por David E. Kelley sorprendió a todos, nos dejó con ganas de más, sobre todo en su primera temporada, y unió a varias de las mejores actrices de la actualidad. ¿Cómo no iba a gustarnos un thriller de mujeres ricas con Nicole Kidman, Reese Whiterspoon o Laura Dern? Y, tras dicha ficción, la actriz australiana se abono a protagonizar una serie por año. El problema es que no ha conseguido estar a la altura con ninguna. Y ‘La pareja perfecta’, que llega a Netflix este 5 de septiembre, no es una excepción.

La serie se bada en la novela homónima de Elin Hilderbrand, y para la pequeña pantalla ha contado con Jenna Lamia, guionista del reboot de ‘Sensación de vivir’, como creadora y showrunner. Pero ese no es el principal atractivo, aparte de su maravilloso reparto, sino que cuenta con la ganadora del Oscar Susanne Bier como directora de los seis episodios. La realizadora danesa vuelve a colaborar con Nicole Kidman tras la interesante aunque fallida ‘The Undoing’, y quizá aquí les vuelva a pasar un poco lo mismo.

Ya desde el principio, ‘La pareja perfecta’ busca sentar las bases de cómo va a ser su tono. Un thriller al uso de descubrir quién es el asesino, pero que no piensa tomarse demasiado en serio. Porque solo hay que ver su secuencia de créditos, con todos los protagonistas haciendo un flash mob. Divertida pero ridícula, sobre todo cuando hemos visto otro opening de baile mucho mejor en ‘Pachinko’.

Nicole Kidman, nuestra sospechosa favorita. / NETFLIX

Por eso desde ese momento sabemos que lo vayamos a ver no va a ser una serie que nos cambie la vida. No estamos ante la nueva ‘Big Little Lies’ aunque bebe mucho de ella. Bueno, o quizá sí estemos ante la nueva ‘Big Little Lies’, solo que pasada por el filtro de Netflix, con todo lo que ello supone. La premisa es sencilla y efectista, porque la hemos visto muchas veces: una boda, un asesinato y todos los invitados se convierten en sospechosos. Ahí tenemos a Nicole Kidman, a su marido Liev Schreiber, a la siempre misteriosa Dakota Fanning… o a Meghann Fahy, a la que vimos en ‘The White Lotus’. Otra de las series de la que bebe, y mucho, ‘La pareja perfecta’.

El planteamiento de ricos blancos hipócritas y repletos de secretos siempre nos ha gustado. Porque nos movemos entre la envidia y la frustración, continuamente. La serie de Netflix no es una excepción, y ya desde el primer episodio nos hacen odiar a bastantes personajes. Empiezan los interrogatorios, comienzan a salir a la luz secretos largamente enterrados, y los giros de guión. Tenemos al matrimonio formado por Greer Garrison y Tag Winbury, a los que interpretan Nicole Kidman y Liev Schreiber con mucha solvencia. Ellos son los verdaderos protagonistas pero, aunque de cara a los demás, quieren demostrar que son una pareja idílica, la realidad está bastante alejada de ello. Uno de sus tres hijos va a casarse con una chica de una familia más modesta, y eso empieza a levantar sospechas y arquear cejas.

Liev Schreiber es Tag Winbury y Nicole Kidman es Greer Winbury, el matrimonio protagonista de ‘La pareja perfecta’. / NETFLIX

Y, durante la preboda, porque son ricos, así que hay preboda donde todos los invitados están en la mansión del matrimonio en Nantucket, alguien asesina a la mejor amiga de la novia y su cuerpo aparece flotando en el mar al día siguiente. Así que la policía obliga a todos los invitados a quedarse en el pueblo hasta que se resuelva el asesinato. Todos tienen algo que ocultar, como siempre. Desde deudas millonarias hasta adicciones o envidias peligrosas. Eso siempre funciona bien en este tipo de series y ‘La pareja perfecta’ no es una excepción. El problema es que el ritmo se resiente bastante (y eso en una miniserie, es pecado mortal) y la resolución es demasiado precipitada. Es decir, el último episodio busca resolver todo deprisa y corriendo, y acaba lastrando el resultado del conjunto.

‘La pareja perfecta’ tiene un toque de telefilme de Antena 3 demasiado evidente. No descubre nada nuevo, y replica muchos de los clichés que ya conocemos. Eso no es inherentemente malo. Si son clichés, es porque funcionan. Así que, ¿qué hay de malo en usarlos? El problema es que no acaba de encontrar su propia voz, su propia personalidad, y corre el riesgo de ser un producto bastante olvidable. Sí, servirá para un maratón en un fin de semana. Pero que una serie con Nicole Kidman no impacte y nos haga recordarla… es un problema que difícilmente podemos perdonar. Porque, como siempre, la actriz australiana está perfecta. Enigmática, odiosa en algunos momentos, pero da igual lo que haga. Siempre nos pondremos de su lado.

Liev Schreiber también destaca como su marido. Es una pena lo olvidado que está este actor, pese a ser siempre un intérprete muy resolutivo y con mucha presencia. Lástima que la serie no acompañe del todo, ni siquiera en el apartado visual. Por momentos busca ser un ‘The White Lotus’, pero se queda corta. Porque claro, la serie de HBO son palabras mayores. Y mirarse en su espejo está bien, pero no acaba de darle el reflejo deseado. Así que en definitiva, ‘La pareja perfecta’ funciona, entretiene, y te mantiene en vilo hasta el final (si no te la tomas como la serie definitiva), sobre todo gracias a su reparto. Pero no es la serie que se merece Nicole Kidman, ni mucho menos.

¿De qué va ‘La pareja perfecta’?

Amelia está a punto de casarse con una de las familias más ricas de Nantucket. Pero cuando aparece un cadáver el día de su boda, de repente todo el mundo es sospechoso.