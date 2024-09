David Broncano descubre este vínculo con la reina Letizia ante lo mostrado en ‘La Revuelta’

David Broncano continúa triunfando en su nueva etapa en TVE, y parte de su éxito se debe sin duda el excéntrico público que a menudo acude al teatro. Este martes, nada más arrancar ‘La Revuelta’ aún con bombo en mano, una espontánea de entre los espectadores sorprendió al revelar su inesperada conexión con la reina Letizia. El de Jaén quedó boquiabierto, al igual que el resto de la audiencia, con lo que Piedad llegó a revelar de la que fue su compañera de facultad.

«Hay una chica que estudió con la reina» anunció Pablo Ibarburu nada más arrancar dejando al presentador descolocado. «¿Qué reina?», preguntó muy serio el jiennense mientras la cámara comenzaba a enfocar a la protagonista, que se precipitaba a sacar algo del bolso con bulla. «Tiene una foto», advirtió el colaborador mientras Broncano cogía un papel desde el público.

«Este programa es increíble, es una exclusiva tras otra», insistió algo incrédulo David Broncano, que mostró entonces una orla universitaria a cámara. «La orla estaba en el fregadero de mis padres, y cuando anunciaron el compromiso real la subieron al salón», confesó la espectadora emocionada. «Efectivamente, aquí está, señalada en un circulito, la reina Letizia», apuntó el humorista mientras el público aplaudía asombrado.

Ojalá venga la reina Letizia para rajar también de la vida universitaria de esta mujer. pic.twitter.com/sLyvMERoaX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 24, 2024

Entonces, el de Jaén no pudo contener su curiosidad ante tal primicia. «Danos algún dato de la reina en esa época. ¿Era aplicada, subrayaba?», preguntó el presentador, que aún no daba crédito al inesperado escenario. «Mucho, no le hacía falta subrayar. Era muy guapa y era muy lista», sentenció la antigua compañera de la reina consorte antes de regalar el titular de la noche por excelencia.

«Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas», confesó Piedad antes de estallar en risa pensando que iba a ser censurada por TVE. «Supongo que esto no sale», lamentó la espontánea aún riendo. «Sensacional testimonio», sentenciaba Broncano intentando avanzar, pero la espectadora tenía todo un arsenal de anécdotas para compartir en sus minutos de cámara.

Aún así, seguía algo desconfiada de lo que David Broncano iba a mostrar finalmente en la emisión. «Tengo muchas más cosas, hemos bebido juntas… lo que pasa es que mientras más cuente menos va a salir», comentaba entre carcajadas, a lo que el jiennese respondio tajante. «¡Sí va a salir!», exclamó el comunicador instándola a compartir más locuras de la reina.

«Nos emborrachamos viendo un mitin del PP»

«Como teníamos todos muy poco dinero, bebíamos calimocho, cerveza y eso…», continuó explicando la espectadora sobre los botellones universitarios que vivió junto a la reina Letizia en sus años estudiando periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. «Una vez nos emborrachamos viendo un mitin del PP, cuando cerraba Aznar la campaña», explicó Piedad desatando una vez más las risas.

«Piedad, mándale un mensaje ahora a Letizia para tomar un cóctel o algo y retomar el contacto», sugirió David Broncano antes de que la espontánea finalizase su paso por ‘La Revuelta’ con un mensaje a su majestad. «Letizia, me alegro de que los cinco años de periodismo al menos me hayan servido para salir aquí. De alma soy actriz y cómica, pero estudié periodismo en la pública. Un beso Leti», terminó señalando Piedad.