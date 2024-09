A José Coronado le sacan a relucir a David Broncano y suelta esta inevitable comparación

José Coronado pasó este miércoles, 18 de septiembre, por los micrófonos de ‘Trasmite la SER’ para promocionar su nueva película, ‘Puntos suspensivos’ y, de paso, abordar distintos temas de actualidad. Y, como no podía ser de otra forma, salió a relucir la lucha televisiva del momento, la que mantienen Pablo Motos y David Broncano en el access prime time de lunes a jueves.

Juan Carlos Ortega, presentador, quiso saber qué piensa el actor de la actualidad política y de la sociedad en general. «¿Qué le reprocharía usted a Dios si él estuviera escuchando la radio ahora mismo?», era la cuestión a la que se tenía que enfrentar el protagonista de ‘Entrevías’, y que contestó con gran contundencia. «Le pondría las noticias de cualquier canal, de cualquier día y que se conteste él mismo. El de este mundo en el que estamos», respondió.

José Coronado: «Me asquea la política actual»

Pero José Coronado fue todavía más allá: «Me encanta la política, pero me asquea la política actual. Pero a mí la política me encanta». Lo que más le «asquea» es «la forma en la que se está llevando hoy, en la que se conducen ahora mismo los políticos». «Para mí deja bastante que desear. Creo que no es solo aquí, la vemos también en Estados Unidos, en Rusia, en todos lados», condenó. «Las políticas al final ahora lo que quieren es poder, y eso para mí no es política», sentenció el popular intérprete.

A colación, el presentador del espacio radiofónico se quejaba de que, hoy en día, «nos obligan a elegir bando a la fuerza». «Eres de estos o de los otros, eres de Broncano o de Motos…», señaló Ortega. Al salir a relucir la ‘guerra’ televisiva del momento, José Coronado soltó una carcajada y respondió afirmativamente a esas palabras.

Y respecto a esa comparación, el actor replicó con otra de índole deportiva. Y es que él, aunque sea del Real Madrid, reconoció que siempre ha disfrutado de ver al Barça cuando jugaba Messi porque ser rival «no quita que reconozcas las virtudes de los demás». Algo que se trasladaría a esa pugna entre ‘La Revuelta’ y ‘El Hormiguero’.

Volviendo a los políticos, Coronado sostuvo que «son tontos porque un político que saliera ahí y dijera ‘joe, que buena propuesta han hecho los compañeros del partido’ se ganaría votos inmediatamente. Pero todo es a la contra, todo es ‘y tú más'», lamentó indignado.