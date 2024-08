‘Vamos a ver’ se atreve a destapar cómo Maite Galdeano pidió «matar» a Kiko Jiménez

‘Vamos a ver’ ha mostrado unos audios tremendamente delicados, conseguidos por el periodista Omar Suárez, sobre Maite Galdeano. Se trata de una conversación con su hijo Cristian Suescun justo después de la bronca monumental con Sofía Suescun que acabó desembocando en su expulsión de casa y en una ruptura que parece definitiva.

Así, horas antes de que Maite se siente en ‘De Viernes’, el programa matinal de Telecinco ha puesto los pelos de punta con lo que ha enseñado en Telecinco, donde se dicen cosas muy graves e incluso delictivas. «Van a escuchar a Maite totalmente fuera de sí contra Sofía y Kiko», ha introducido Adriana Dorronsoro.

«Entiéndeme, no me la puede quitar», se escucha decir a Maite Galdeano en referencia a Kiko Jiménez. «Ya vale, mamá. No le ha hecho nada a la cría. ¿Le ha hecho algo? ¿A ti te ha hecho algo? ¿A mi me ha hecho algo?», le replica Cristian Suescun. «La ha manipulado, esto no se hace con mi hija», insiste la navarra.

Además, insulta gravemente a su hija con términos que ‘Vamos a ver’ ha preferido censurar y acusa a Kiko de tenerla controlada y abducida. El momento álgido de la conversación se produce cuando le ruega a su hijo Cristian que lo solucione, no importándole si para ello tiene que enfrentarse directamente con él.

«Esto se me está yendo de madre, te lo juro eh», le advierte el joven. «Claro, dale un par de hostias y mata al otro. Dale un par de hostias», le llega a pedir Maite Galdeano, sobrepasando así todos los límites. «Mamá, ¿pero cómo voy a hacer eso con una persona que a mi no me ha hecho nada? ¿Cómo voy a hacer eso?», reacciona escandalizado el hermano de Sofía.

«Es una persona que está haciendo daño a tu madre», justifica Maite mientras él intenta contenerla y que entre en razón sin éxito, pues al final de esos audios se le escucha asegurando que va a «machacar» a su hija, avisando con que «si quieren guerra la va a haber» y llegando a amenazar con autolesionarse, en concreto, con cortarse las venas si su hija no revierte la situación.