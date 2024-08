Valeria Vegas describe en estos términos a su jefa Sonsoles Ónega y defiende a ‘TardeAR’

Valeria Vegas es una de las colaboradoras habituales de ‘Y ahora Sonsoles’, el magazine vespertino de Antena 3 que ha vuelto a liderar una temporada más frente a sus rivales. Cabe señalar que en esta segunda temporada, Sonsoles Ónega se ha enfrentado por primera vez a Ana Rosa Quintana y su ‘TardeAR’ en una batalla televisiva que generó tanta polémica como emoción desde un principio.

Y no han sido pocos los cruces declaraciones que se han vivido entre ambos programas, especialmente duras fueron las críticas de Ana Rosa Quintana a la labor del periodista del programa que presenta Sonsoles Ónega por colarse en el plano del programa de Telecinco. ¿Qué opina de todo ello la periodista Valeria Vegas? ¿Cómo vivió el momento más tenso con Sonsoles? ¿Cuál será su nuevo proyecto televisivo? ¡Nos lo cuenta todo!

Valeria Vegas, «líderes».

VALERIAS – Bueno, se lleva muy bien por las tardes, la verdad. El público responde.

¿Qué tal esta temporada?

VALERIA – Pues muy bien, yo voy siempre muy a gusto. Tengo compañeros maravillosos y es como ir a una clase que te gusta mucho.

La clase, a veces, la das tú cuando abres el baúl y sacas de todo…

VALERIA – Tengo que decir que el baúl lo he perdido, no me cuesta nada hacer reproches. Ya el baúl lo he dejado de tener, lo tuve como seis meses, pero es verdad que cuando llega un personaje como muy retro y muy revival, que por suerte este programa da espacio todo el rato a cantantes, actores, artistas de antes, pues ahí es donde me luzco y saco anécdotas curiosas.

Al estar toda la vida en un sitio, te acostumbras, y tanto Paloma García-Pelayo como Cruz Morcillo me han dicho que les ha gustado en este programa precisamente por eso, por esa sensación de equipo y que se dé espacio.

VALERIA – Pues sí, totalmente. A mí es algo que me gusta mucho porque creo que, pese a que en el programa existe la actualidad y es un programa ligado a la actualidad, que de pronto haya esos 20 minutos en los que vienen cantantes, actores, artistas de siempre y puedan estar en ese sofá o puedan hacer una entrevista relajada, me parece una cosa bonita, porque la actualidad siempre va a estar ahí, pero si nos olvidamos del pasado, pues igual no entendemos bien el presente.

También me ha gustado mucho este año que tú no te cortas. Cuando ha habido algún momento que no te parecía bien algo, tú has dicho ‘esto no me parece’. De hecho, creo que la llegaste un día a tener con Sonsoles, porque las dos…

VALERIA – Bueno, yo nací el 8 de agosto, soy Leo, y esto es una cosa que juega en mi contra… te digo mujeres Leo: Madonna, Isabel Pantoja, Loles León, así que saca conclusiones, somos mujeres fuertes. Entonces, si tú enciendes la mecha, yo salto. No la tuve con Sonsoles, discrepamos, porque la tele es verdad, quiero decirte, a nosotros no nos dan un guion, yo no tengo un pinganillo, sé perfectamente el tema a qué te refieres y, obviamente, para mí fue violento porque hay temas que, al final, pueden llegar a ser muy personales. Cuando un tema es personal, te genera una situación a la que no estás acostumbrada siempre.

¿Cómo has vivido la competencia que habéis tenido en este año? Esta segunda temporada teníais una rival enfrente, que es Ana Rosa. Habéis estado ahí ahí, pero finalmente habéis resultado líderes.

VALERIA – En el programa de Ana Rosa trabaja mucha gente que quiero y que es amiga, empezando por Alaska, Bibiana, Mario, Carolina Ferré, Boris… Y me alegra que les vaya bien y creo que lo hacen muy bien, pero bueno, yo quiero pensar que hay espacio para todo el mundo. Imagínate que las cosas no se midieran así, entonces solo habría un canal. La tele se apagaría durante un rato e irías cambiando de canal porque la emisión está pagada según el canal que no esté por delante. Entonces, bueno, obviamente está muy bien tener el respaldo del público, claro.

¿Es para ti Sonsoles la ‘reina de la tarde’?

VALERIA – Creo que es una muy buena ‘reina de la tarde’. Esto de los reinados es un poco como María Estuardo y la Reina Isabel. Quiero decirte, parece que sea un pulso. Yo he hecho artículos hace mucho tiempo, donde esos términos son muy golosos y los ponía a la Campos, «la reina de las mañanas», y llegó un momento en el que la reina de las mañanas de repente fue Ana Rosa y dejaba de ser la Campos, pero la Campos no dejaba de ser una reina, creo que una reina siempre es una reina y creo que Sonsoles está en un buen momento, que tiene pinta de que va a ser un reinado que se puede prolongar, porque está en un momento bueno. No hace falta que te diga más. Está muy dinámica.

¿Estabas tú en plató el día de la polémica con el reportero y Ana Rosa?

VALERIA – No estaba en plató ese día, pero lo vi porque se hizo muy viral y dentro del medio saltó mucho. Ya, qué lástima, yo creo que los temas no son de nadie, los temas son temas y las cosas ocurren. Y si ahora mismo se cae esa pared, van a ir todos los medios, porque se cae esa pared y son dos programas en directo, es actualidad y son dos programas en directo. Entonces, tener estos resquemores, porque alguien también está sacando la noticia y está ahí, pues yo creo que hubiera sido mejor omitirlo.

¿Cómo definirías a Sonsoles Ónega con una palabra?

VALERIA – Sonsoles Ónega es fuerza y vitalidad.

¿En qué proyectos estás ahora? Que te hemos visto hace poco en ‘Vestidas de azul’. Nos ha encantado. No sé si sigues con los Javis en algo mano a mano…

VALERIA – Ahora mismo estoy con una serie documental que empezaré a rodar en octubre y que me hace muchísima ilusión empezar, el 26 de agosto la preproducción, en octubre a rodar y me va a tener ocupada ya el último cuatrimestre. Y eso es algo que dentro de dos meses podemos estar hablando de ello cuando nos veamos de nuevo, porque ya se anunciará a quien pertenece. No me pertenece a mí, yo seré la directora, pero hasta ahí…

¿Se sabe ya la plataforma o cadena?

VALERIA – Es una plataforma grande. Y hasta ahí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kemp, hablando de tele.

Pues Valeria, muchísimas gracias y te deseamos lo mejor en este documental y todo lo que venga.

VALERIA – Gracias.