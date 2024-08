Movistar Plus+ se la juega a David Broncano tras su marcha a TVE con este inesperado movimiento

En cuestión de semanas, David Broncano comenzará una nueva era de ‘La Resistencia’ con su llegada a TVE. Y aunque arrastra consigo a los seguidores acérrimos del formato, parece que el formato tendrá que empezar de cero en algunos aspectos. Sin ir más lejos, el jienense y su equipo han tenido que despedirse de su cuenta de Instagram de más de 3 millones de seguidores, ya que Movistar Plus+ la ha convertido en su cuenta principal tras la marcha del cómico.

Sin saber muy bien cómo se llamará el nuevo espacio de Broncano en la cadena pública, Movistar Plus+ ha decidido aprovecharse de la situación y sacar partido a la pérdida de su formato más rentable. A muchos seguidores de ‘La Resistencia’ les habrá sorprendido no encontrar ni rastro de la cuenta de Instagram del programa desde hace unos días, y esto se debe a que el usuario ‘laresistencia’ ya no existe en la plataforma.

La antigua casa televisiva de David Broncano ha reciclado la cuenta histórica del programa para convertirla en la suya propia. Y lo han anunciado a través de un divertido vídeo en el que algunos rostros de la plataforma de pago anuncian los cambios en el perfil en lo que parece una videoconferencia grupal. “Muchachada, creo que David ha dejado algunas cosas en herencia”, comienza explicando Javier Coronas, presentador de ‘Ilustres Ignorantes’.

La «herencia» de David Broncano en Movistar Plus+

“Creo que me ha dejado a mí la plaza gorda del parking, porque yo tenía una muy pequeña rodeada de cuatro columnas y me las comía todas… y las columnas también”, continúa bromeando el comunicador antes de que Adriana Torrebejano aparezca en pantalla algo asombrada. “¿Broncano tenía plaza? ¡Pero si siempre iba en patinete! Bueno, lo que tendríamos que hablar es de los seguidores de la cuenta, que pronto hay que promocionar nuestra serie, ¿o no, Carlos?”, señala la actriz.

“Yo ya he pasado unas notas de guión que te vas a quedar muerta”, contesta a continuación Carlos Areces, haciendo referencia a la serie que ambos protagonizan en la plataforma, ‘Muertos S.L’. «¿Y qué hacemos con esa cuenta? Si ya no hay programa. Porque a mí no me gusta tirar las cosas», pregunta entonces Raúl Cimas, haciendo referencia a la nueva vida que va a tener la antigua cuenta del programa de David Brocano.

«Esta cuenta es para todos»

Es entonces cuando Javier Cansado desvela una importante novedad de cara a esta nueva etapa de Movistar Plus+. «Pues a mí me gustaría anunciar que volvemos al teatro, ¿vale? Que con ‘Ilustres ignorantes’ volvemos al teatro. La Resistencia, la nuestra”, anuncia el presentador. “A ver, a ver. Entonces, lo que necesitamos es un community que pilote de cine, de series, de deportes también”, advierte Torrebejano.

“De momento, que no se vaya nadie que esta cuenta es para todos”, termina añadiendo Areces al final del vídeo. Así, dejan claro que de ahora en adelante la cuenta que acumula más de 3 millones de seguidores gracias al formato de David Broncano será la cuenta principal de la plataforma.

Esto también pone en manifiesto que, pese a que ‘La Resistencia’ estaba producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa, tanto su nombre como el estilo siguen perteneciendo a Movistar Plus+, por lo que el jienense no los podrá usar en su nueva etapa en la corporación pública. Por ello, el humorista ha registrado la marca de ‘La Resiliencia’ tal y como avanzamos en exclusiva, que salvo sorpresa será como se llame el programa en su salto a TVE.