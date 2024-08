Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho, encara a Verónica Dulanto: "Cómo se puede..."

La sentencia final de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta fue el hilo conductor de todos los programas de televisión este jueves. Y para culminar la cobertura de la resolución del fiscal tailandés, Telecinco terminó la jornada con un programa especial para analizar la condena. Fue en este espacio donde Marcos García Montes, abogado del hijo de Rodolfo Sancho, terminó estallando contra Verónica Dulanto, que se encontraba al frente de la emisión.

‘La sentencia de Daniel Sancho’ arrancaba con Darling Arrieta, la hermana de la víctima, entre lágrimas por la resolución final del juicio. «Gracias a Dios tuvo justicia. Era lo que nosotros esperábamos, que era la cadena perpetua y así el Señor nos lo ha concedido», aseguraba la joven en directo para el espacio de Telecinco.

Marcos García Montes para los pies a Verónica Dulanto: «Se ha dicho otra cosa distinta»

Pero la entrevista alcanzó un momento de especial tensión cuando Marcos García Montes, abogado de Daniel Sancho y Juango Ospina, abogado de la familia Arrieta quedaron cara a cara. La presentadora, con Ospina desde plató, preguntó Montes por el estado de la familia Sancho en estos momentos, tras conocer la resolución del Tribunal de Tailandia. Sin embargo, Verónica Dulanto quedó completamente descolocada con su contestación.

Marcos García Montes y Juango Ospina en ‘La sentendia de Daniel Sancho’

«Vamos a intentar centrar el debate, porque no es cadena perpetua. Daniel Sancho está bajo la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme. Es decir, ahora mismo, le dijo el presidente, sigue usted como preso preventivo, no como condenado», sentenció el letrado de Daniel Sancho, aún con esperanzas de poder llevar adelante el recurso.

«Eso es cierto», señaló la conductora del especial mientras el abogado perdía las formas contra el programa. «No, no. Perdón. Es que antes se ha dicho otra cosa distinta, ‘va a cumplir’. No, no. No va a cumplir. Puede ser que la sala de apelaciones cambie la sentencia. Mi único debate que tengo es jurídico. No entro en debate. Respeto a los compañeros», añadió visiblemente alterado el Marcos García Montes, que tomaría a entonces una tajante determinación.

«Yo respeto a los compañeros pero…»

El letrado dejó claro a la presentadora que no pensaba debatir con el abogado de la familia Edwin, y negó cualquier posibilidad de incorporar a la otra parte al debate mientras él estuviese en pantalla. «Yo respeto a los compañeros, pero que nos respeten a nosotros una línea de defensa que, en principio, se basa en nuestras conclusiones», insistió Montes lanzando un dardo contra la defensa de la víctima.

«¿Cómo se puede preguntar qué sentencia va a cambiar, si todavía no sabe el recurso?, porque todavía no está hecho. No voy a entrar. No voy a entrar en ese debate», terminó sentenciando Marcos García Montes, dejando claro que no pensaba participar en el debate y añadiendo aún más tensión al plató capitaneado por Verónica Dulanto.