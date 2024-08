‘La Promesa’: Avance semanal capítulos del 12 al 16 de agosto con grandes giros y marchas

‘La Promesa’ vuelve a La 1 TVE este lunes, 12 de agosto, tras el parón de dos semanas por la retransmisión de los Juegos Olímpicos. Para quien ande despistado después de tanto tiempo sin emisiones, Catalina admitió que continúa enamorada de Pelayo y que va a buscarle a todo costa. Adriano no puede seguir con su relación tras esta confesión, así que decidió apartarse.

También se produjo el esperado reencuentro de Jana y Manuel tras el paso de este último por la guerra. Ahora, tendrán que ponerse al día de lo ocurrido durante esos meses distanciados y decidir cómo avanza su relación en ‘La Promesa’, retomando los plantes de boda que dejaron en stand by.

Hablando de relaciones, Cruz y Alonso no se encuentran en su mejor momento, menos aún tras el descubrimiento de la marquesa. Lorenzo le advirtió de la infidelidad de Alonso con María Antonia. ¿Descubrirá toda la verdad? ¿Y Martina? ¿Acabará en el convento como así exige Ayala?

Si quieres saber lo que va a pasar en La Promesa del 12 al 16 de agosto, en El Televisero te dejamos el avance de los episodios 404 al 407. Descubre todas las tramas que se resolverán y otras que nacerán, con importantes giros.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 404 del lunes 12 de agosto

Jana le cuenta a Manuel cómo simularon la muerte de Pía, y Catalina le pide que sea él quien les cuente a sus padres que se ha ido en busca de Pelayo. Tras hablar con Curro, Martina le dice a su madre que accede a que se case con Ayala, pero este no parece dispuesto a olvidarse de lo ocurrido tan fácilmente. Después de sortear las acusaciones de Lorenzo sobre las mermeladas, todos en el servicio acuerdan guardar el secreto y negar las evidencias. Ricardo le pide a Petra que se aleje de su hijo. Manuel y Jana retoman sus planes de boda. Cruz vuelve a pedir a María Antonia que se vaya de La Promesa, pero esta le sorprende negándose a hacerlo.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 405 del martes 13 de agosto

Catalina encuentra una puerta cerrada en su visita a Pelayo. Sin embargo, a base de insistencia, conseguirá que, al menos, el conde la escuche. Santos y Petra siguen dando muestras de afinidad y, en esta ocasión, es Rómulo el testigo de tan sospechosa actitud. La reactivación del plan de boda de María Fernández y Salvador no fue la que esperaban… como tampoco lo es la conclusión a la que llegan. Las preguntas de Cruz hacen saltar las alarmas de María Antonia, que se enfrenta a Lorenzo para saber si ha contado algo sobre su relación con Alonso. Las sospechas de Lorenzo sobre los cocineros hacen que se vean obligados a tomar medidas de precaución. Virtudes, cada vez más preocupada por la situación de sus compañeros, debe enfrentarse una vez más a lo inesperado.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 406 del miércoles 14 de agosto

Gracias a la oposición de los hombres de la familia y, aparentemente, por Margarita, Ayala cede y Martina no ingresa en el convento. Josefa, la suegra de Virtudes, justifica su repentina marcha porque han sido desahuciados de su casa y ya no pueden mantener al niño. Mientras María Fernández y Salvador reactivan la organización de su boda, Santos sigue las directrices que le marca Petra e intenta bajar la tensión con Vera. Obsesionada por la posible infidelidad de Alonso con su amiga, Cruz vuelve a presionar a María Antonia para que abandone el palacio. Una vez enterado de que Pía sigue viva, Manuel hace a Jana una petición que la desconcertará. Mientras tanto, lejos de allí, Catalina parece haber recuperado la sintonía con Pelayo.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 407 del viernes 16 de agosto

Catalina le hace una propuesta a Pelayo con ánimo de reencontrarse como pareja, pero decirlo es más fácil que hacerlo. Simona sigue haciendo esfuerzos titánicos para ayudar a su hija, pero una negativa de los jefes del servicio pone a Virtudes en jaque. Martina se ha librado del convento, pero eso no impide que Lorenzo siga hurgando en la herida, forzando a Ayala a hacer una sorprendente revelación respecto al veneno. Las dudas que arrastra Margarita salen a la luz y expresa sus sentimientos encontrados sobre el conde. María Fernández y Salvador siguen dando la sensación de no estar demasiado motivados con su posible boda, y un despiste del lacayo hace que surjan aún más dudas. Manuel no duda a la hora de involucrarse en el asunto de Pía. Jana y él tienen la determinación de saltarse los planes establecidos y visitarla en la cueva.