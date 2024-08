La dirección de ‘La mirada crítica’ tiene que actuar por lo visto con Mayka Navarro: «Nos está matando»

Puede que Ana Terradillos esté de vacaciones, pero ‘La mirada crítica’ sigue al pie del cañón cada mañana en Telecinco. Durante su ausencia, Antonio Texeira y Jano Mecha han sido los encargados de tomar las riendas del espacio, y este miércoles han podido comprobar algunos de los momentos de tensión que se viven en plató. Los dos presentadores vivieron un incómodo momento en directo por culpa del contratiempo causado por Mayka Navarro.

El nuevo tándem que sustituye a Terradillos durante este mes de agosto no lleva ni una semana al frente del programa, pero ya han podido comprobar en sus propias carnes el peso que carga la presentadora. «Buenos días Arancha, tómate un café y te invito a que te quedes con nosotros», saludaba Jano Mecha a su compañera de ‘Informativos Telecinco’ nada más tomar el relevo, dejando claro el tono desenfadado que iba a seguir durante la emisión.

Los nuevos presentadores de ‘La mirada crítica’ han protagonizado en pocos días algunos de los momentos más cómicos de la historia del programa a través de irreverentes escenas con sus reporteros e incluso con invitados como Miguel Ángel Revilla. Y este miércoles, no sabían que Mayka Navarro iba a meterles en todo un apuro mientras repasaba la última hora de la llegada de Carles Puigdemont a España.

‘La mirada crítica’ tiene que frenar a Mayka Navarro

Antonio Texeira y Jano Mecha en ‘La mirada crítica’

Tras repasar los titulares del día que iban a abordar junto a sus colaboradores, el programa conectó con su reportera de confianza desde Barcelona. Así, la periodista comenzó a relatar de forma detallada el dispositivo que se había preparado para detener al Puigdemont, alargando cada vez más su intervención con información sobre la zona y el «blindaje». Un amplio despliegue que hizo llevarse las manos a la cabeza a los presentadores.

Al ver que Mayka Navarro no concluía su explicación, y que no paraban de fracasar en todos sus intentos de cortarla, los conductores de ‘La mirada crítica’ no tuvieron más remedio que advertir sobre la tensión en plató. «La directora nos está matando con la mirada«, apuntó el presentador algo apurado antes de despedirla. «Se las conoce todas nuestra compañera, Mayka, a ver si te va a llamar Junts para conocer ese plan secreto», señalaba el periodista con sorna para finalmente despedir la conexión.