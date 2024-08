Jorge Javier corta en directo ‘El Diario de Jorge’ y advierte que no puede continuar con el programa

Parece que los problemas técnicos en ‘El diario de Jorge’ siguen afectando de lleno. Si los primeros días, Jorge Javier se mostraba un tanto perdido con las diferentes puertas y salas del plató, este lunes el presentador se plantaba ante los problemas que estaba teniendo con el pinganillo.

Jorge Javier Vázquez se encontraba entrevistando a Paco, el padre de Astra, una joven transexual, y a sus hermanos. En plena entrevista, el presentador de ‘El diario de Jorge’ se quejaba de que no le funcionaba el pinganillo y no estaba escuchando lo que le decían desde dirección.

«Perdona un momento, ¿me están hablando arriba?», aseveraba Jorge Javier Vázquez parando a su invitado y dirigiéndose a la directora de ‘El diario de Jorge’. «Es que no oigo absolutamente nada. Creo que estoy totalmente incomunicado, perdonadme un momento», les explicaba el catalán a sus invitados.

«Vuelvo a tener problemas otra vez con el pinganillo. ¿Me estaban dando órdenes? Es que no escucho absolutamente nada», insistía Jorge Javier antes de seguir con la entrevista a sus invitados. «Lo estamos haciendo ahora muy a la antigua, me están ahora diciendo que lo que vamos a hacer es enviaros al reservado porque voy a recibir a Astra», les advertía el presentador.

El enfado de Jorge Javier con el equipo técnico: «Me encuentro vendido»

Mientras los invitados de ‘El diario de Jorge’ se levantaban y se iban al reservado, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para pedir que le cambiaran el pinganillo. «A ver si me arreglan esto porque me encuentro un poquitito vendido. Ahora ya podemos dar paso a la siguiente invitada», aseveraba mientras se tocaba la oreja y hacía el gesto de no escuchar nada.

«A ver, perdón un momento. Es indispensable que yo tenga esto en funcionamiento sino yo no puedo continuar con el programa porque no puedo estar sin recibir las órdenes que me tienen que dar«, recalcaba Jorge Javier Vázquez plantándose a seguir presentando si no le arreglaban el pinganillo.

«No podemos estar así. Pero esto tendría que haber sido ya hace tres o cinco minutos», decía enfadado. «A ver, cuarto pinganillo de la tarde. ¿Me oyes? ¿A que estabais arriba colapsando? Ahora tranquilidad, tranquilidad, que está saliendo un programa tranquilo», pedía Jorge Javier. «¿Vosotros estáis bien? ¿Os estamos haciendo la tarde entretenida? Pues ir por la calle y decirlo», sentenciaba el presentador tras dirigirse al público del plató.