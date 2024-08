Isabel Rábago se arrebata contra Pedro Ruiz y le sentencia apuntando lo que muchos creen

Este lunes, el club social de ‘Vamos a ver’ ha analizado al detalle la entrevista de Sofía Suescun en ‘De Viernes’ y la reacción de Maite Galdeano. Pero además el espacio presentado por Adriana Dorronsoro se hacía eco del apoyo que ha recibido Sofía de Mercedes Milá y Pedro Ruiz. Ha sido precisamente con este último cuando Isabel Rábago no ha podido contener su opinión.

Y es que la entrevista de Sofía Suescun sigue coleando. Su testimonio dejó de piedra a los colaboradores de ‘De Viernes’ y a todo el público. Y para muestra el máximo histórico que anotó el espacio que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosra en cuota de pantalla.

Hasta Pedro Ruiz, poco asiduo a los programas de corazón, vio la entrevista de Sofía Suescun. El actor y presentador, que suele usar sus redes sociales para opinar de todo lo que ve, no dudó en posicionarse en este asunto. «Anoche, me detuve a escuchar un rato a Sofía Suescun en Telecinco. Vida difícil y exposición pública», exponía.

«Le deseo mejoría y que pueda y sepa apartarse de la parrilla implacable», concluía Pedro Ruiz. Y precisamente, ha sido esa última frase la que indignaba a Isabel Rábago. La colaboradora de ‘Vamos a ver’ no podía contener la rabia tras ver lo que había escrito el que fuera presentador de TVE.

Isabel Rábago, rotunda contra Pedro Ruiz: «Hasta las narices»

Así, nada más ofrecer un vídeo con los mensajes de Pedro Ruiz y Mercedes Milá, la cara de Isabel Rábago era un poema. La colaboradora, que tampoco tiene pelos en la lengua, explotaba contra Pedro Ruiz por opinar de algo que luego critica y dice que le repudia.

«Estoy hasta las narices de que se nos adjetive todo el rato en esta cadena. Estoy un poco hasta las narices. Resulta que la parrilla les parece infumable y no se que más pero me lo estoy tragando. Pues si no le gusta, señor, coja el mando y póngase a leer un libro«, soltaba indignada Isabel Rábago.

«¿Pero Isa y este arrebato?», le cuestionaba Adriana Dorronsoro. «Es que una ya se agota. El mensaje que ha puesto ese señor, Pedro Ruiz, desde luego no nos echa flores a esta cadena. Pues no nos vea si no quiere y ya está«, respondía ella. «Bueno pero lo ha visto y ha opinado», le contestaba Dorronsoro. «Pues que mire La 2», espetaba Rábago. «Es que me he cabreado, ¿qué ha dicho la parrilla infumable o implacable?», insistía la colaboradora.