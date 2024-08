Belén Rodríguez señala lo ocurrido con Sofía Suescun en ‘De Viernes’ sin cámaras y no deja dudas

Belén Rodríguez participó en el programa ‘Fiesta’ de ayer sábado para comentar y analizar la demoledora entrevista que Sofía Suescun protagonizó en ‘De Viernes’ y que ha tenido un inmenso alcance por la crudeza de sus titulares al hablar de la relación con su madre Maite Galdeano, con la que ha roto en el presente.

En primer lugar, sobre la tormentosa y tóxica relación entre madre e hija, la colaboradora de Telecinco quiso defender por qué Sofía ha reaccionado ahora y no antes. «Sofía ha tragado toda la vida con esto porque entonces no sabía poner límites. La relaciones con personas narcisistas son muy complicadas, crean una dependencia emocional que es muy difícil de romper. Son como una tragaperras: ahora te doy, ahora te quito…», resaltó.

«Maite veía en Sofía la Maite que ella no había conseguido ser», reflexionó Belén Rodríguez como explicación a esa especie de sometimiento que Galdeano ha ejercido sobre Sofía Suescun desde la niñez prácticamente, haciendo de su hija una prolongación de ella e interfiriendo en sus relaciones y en su modo de vida en general. Algo verdaderamente insano.

A continuación, Belén Rodríguez señaló lo bien que le ha venido a Sofía sentarse en ‘De Viernes’ para compartir su historia, exteriorizar su infierno y dar ejemplo a su millón y medio de seguidores. «Yo la vi brillando como no la había visto nunca en mi vida. Hasta hace poco, Sofía Suescun estaba como despersonalizada y ahora hemos entendido por qué. Y ayer demostró que, por fin, ha cogido las riendas de su vida y está siendo ejemplo para muchas de las niñas que le siguen», destacó la periodista.

Además, y por último, Belén desveló a sus compañeros de ‘Fiesta’ y a los telespectadores lo que sucedió con Sofía Suescun durante las pausas publicitarias de su entrevista en ‘De Viernes’, que da cuenta de lo durísimo que está siendo este trance para la influencer.

«Sofía ayer estaba rota, lo que vimos delante de las cámaras no es ni un 10% de lo que se vivió detrás de las cámaras. No paraba de llorar, tuvieron que maquillarla en tres ocasiones durante su entrevista. Sus lágrimas eran de dolor, rabia e impotencia», reveló la tertuliana, dejando claro que el sufrimiento de la joven es real, honesto y no impostado como una parte del público cree.