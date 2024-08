Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del martes: el plan atroz de Jesús para silenciar a Begoña

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en lo más alto en lo que a tramas se refiere.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, Damián no dudaba en señalar ante la guardia civil que Begoña ha heredado la enfermedad mental de su madre para tratar de que su denuncia a Jesús por haber matado a su primera mujer y a su amante no llegue a buen puerto. Además recordaba que su sobrino Valentín ha muerto recientemente en Brasil.

Pero Begoña no se daba por vencida y aseguraba que teme por su vida porque su marido ha intentado matarla y lo volverá a hacer tras denunciar que le disparó. Pero él aseguraba ante la guardia civil que Begoña entró en un coto de caza y por eso recibió un disparo. Tras su denuncia, Jesús no dudaba en encerrar a Begoña en la habitación para evitar que pueda escapar y pueda seguir esparciendo acusaciones a diestro y siniestro. Ella le dejaba claro que no soporta tenerle cerca y él le decía que le quiere demasiado para dejarla ir.

Carmen se mostraba desesperada porque no sabe donde está Tasio después de no ir a dormir. Y es que el hecho de que Íñigo se haya escapado les ha dejado en la ruina después de que Tasio pusiera todo su dinero en los negocios de la venta de electrodomésticos y ahora tendrá que ser él el que se haga cargo de la estafa. Mientras Tasio está con el agua al cuello sin saber cómo salir de esta.

Joaquín y Gema acudían a visitar a Peralta para conseguir su apoyo de cara a sacar adelante el balneario. Pero el empresario se negaba a hacer tratos con él tachándole de chusma provocando que Gema se encarara con él. El fracaso de la reunión hacía que la reconciliación entre el matrimonio se complique.

Luz insistía a Jaime en que le tiene que contar sus problemas y su enfermedad a su mujer. Pero el doctor sigue negándose lo que hacía que la pareja discutiera continuamente. Jaime le pedía que respete su voluntad y que ella no es nadie para meterse en su vida y ella le dejaba claro que no está dispuesta a ser cómplice de su silencio. Y después cuando Luis aparecía en el dispensario el doctor volvía a sufrir un desvaído.

Después de que Isidro ayudara a Julia con sus tareas y a recolectar plantas, Digna decidía abrirse en canal con el chófer y le contaba que Julia es su nieta después de que Isidro le dijera que no entendía por qué ella no le había contado que Damián le había pedido matrimonio. Tras ello la cocinera le pedía que tiene que guardar el secreto.

Damián no dudaba en visitar a Begoña en la habitación y le recordaba que está casada con Jesús y que tiene que seguir con su compromiso de por vida y que tiene que olvidar todo lo ocurrido. Ella le advertía que ya no puede amenazarle con la vida de su madre y su suegro le amenazaba con destapar su idilio con Andrés lo que les llevaría a la cárcel a los dos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 121 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes 13 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 121 de ‘Sueños de libertad’

Después de que Luis llegara a presenciar una de las crisis de Jaime, Luz no puede callarse más y le cuenta que el doctor sufre un cáncer terminal pero por ahora quiere que nadie lo sepa. El perfumista no duda en apoyarla al ver lo duro que ha debido ser para ella guardar silencio.

Jesús le reprocha a Damián que haya dejado salir de la habitación a Begoña y su padre le dice que no pueden encerrarla de por vida. Y que ha conseguido que la mujer de su hijo se mantenga en silencio y no vuelva a denunciarle ante la policía por todo lo que hizo en el pasado. Pero cuando Begoña pide salir de casa, Jesús le deja claro que no va a salir.

Joaquín no duda en reprocharle a Gema su actitud con Peralta produciéndose así un nuevo desencuentro entre ellos. Tras ello, Gema opta por disculparse con el empresario y le pide que por favor escuche a su marido y su propuesta para poner en pie el balneario.

Por su parte, Carmen se encuentra destruida después de enterarse de que están arruinados y de que no puede pagar la fianza de Tasio tras su detención. Desesperada, la dependienta decide recurrir a Damián y le dice que tiene que sacar a su hijo de la cárcel. Por su lado, Claudia se desahoga con Mateo y le pide que hable con Tasio

Begoña consigue volver al dispensario y cuando se disponía a robar nuevos tranquilizantes Luz le pillaba. La enfermera le contaba a su amiga todo lo sucedido y que no ha conseguido que la guardia civil crea sus denuncias sobre Jesús. La doctora le promete su ayuda si ella deja de tomar pastillas y ella acepta.

Finalmente, Begoña le propone a Jesús que le deje viajar a Inglaterra para desconectar y olvidarse de todo lo que ha sucedido. Jesús le dice que se lo pensará y pensando que su esposa puede huir encarga unas misteriosas gotas al químico de la empresa.

Después de que Marta consiguiera convencer a Luis para rechazar la propuesta de crear una sucursal de la fábrica en Rota para abrise al mercado americano, la junta directiva desestima la idea que propuso Jesús después de haber sido Isabel la que se lo propusiera.

Tras descubrir que le ha contado a Isidro que Julia es su nieta, el De La Reina no duda en recriminarle a Digna lo que ha hecho y le dice que le duele en el alma ver que ejerce de abuela con la pequeña Julia con la ayuda del chófer y a él le da de lado. Pero ella sigue sin apiadarse de su cuñado.

Finalmente, tras mucho pensárselo, Jaime decide romper su relación con Luz porque no soporta seguir siendo una carga para ella y más tras saber que está enamorada de Luis después de haber escuchado su conversación con él.