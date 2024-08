Avance ‘Sueños de libertad’, capítulo del lunes: la locura y agresividad de Begoña con Luz

Tras el breve parón que sufrió ‘Sueños de libertad’ este jueves con motivo de la festividad por ser el día de la Asunción de la Virgen, la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay regresaba este viernes a la parrilla de Antena 3.

En el último capítulo, Jesús seguía con sus planes de drogar a su mujer y poco a poco su plan surte efecto pues todos comienzan a ver que Begoña está mal. Por la noche, Begoña aseguraba que alguien le ha robado la medalla de su madre y al ver que su mujer no paraba de mostrarse alterada, Jesús celebraba que todo salga a pedir de boca.

Joaquín le comunicaba a Luis que la cantidad de dinero que pide Peralta para comprar las tierras y sacar adelante el balneario es inasumible para ellos. Justo Andrés llegaba al laboratorio y acusaba a su primo de ocultarle algo y le pedía que no le mienta.

Después, Luis llegaba a casa de los Merino con malas noticias y les contaba a Joaquín, Gema y su madre que el banco ha rechazado darles el préstamo que necesitan para comprarle a Peralta sus tierras. Es entonces cuando Digna se planteaba hipotecar su casa confiando en que el plan de sus hijos será viable.

Jaime le contaba a Luz que por fin ha decidido sincerarse y le ha explicado a Marta lo de su enfermedad y que ella le va a apoyar. Tras ello, el doctor le decía a su compañera que debería seguir sus pasos y contarle a Luis todos sus secretos. Después es Marta la que acudía a ver a Luz para interesarse por la enfermedad de su marido y si tiene cura pero Luz le decía cuál es la realidad haciendo que la De La Reina se derrumbara en sus brazos y Luz le explicaba que han roto su relación.

Carmen acudía a ver a Damián para agradecerle que haya pagado la fianza de Tasio. Y el patrón no dudaba en decirle a la dependienta que debe apoyar a su marido y le pedía que no le cuente a nadie que él es el verdadero padre de Tasio. Tras ello, y harta de toda la situación que están atravesando, Carmen optaba por echar a su marido de casa.

Andrés decidía confiarle a María que se encargue de los preparativos de la fiesta de aniversario de la empresa familiar. Mientras, Isabel al sentirse ninguneada por Marta por tumbar su propuesta de crear una sucursal en Rota para abrirse al mercado americano, decidía contarle a Jesús que su hermana está enrollada con Fina y el De La Reina se enfrentaba con la secretaria por insinuar que su hermana «es una invertida».

Isidro no está dispuesto a quedarse en silencio y le preguntaba a Damián por lo que pasó con la muerte de Clotilde y Valentín sobre todo al preguntarse por qué su patrón tenía guardado el anillo de su nuera en el maletero del coche. Y Damián trataba de despejar las dudas de su chófer diciéndole que tras enterarse de que los dos eran amantes quemó los enseres de Clotilde y Valentín y por eso encontró el anillo en el coche.

Luz decidía sincerarse con Luis tal y como le recomendó Jaime y le contaba que no estudió la carrera de medicina ni tiene el título pero que tiene todos los conocimientos para ejercer de doctora y que ha mentido a todo el mundo. El perfumista no entendía por qué Luz le ha engañado y pese a que ella le decía que nunca le ha dejado de querer, la reacción del perfumista descolocaba a Luz.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 124 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este lunes 19 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 124 de ‘Sueños de libertad’

Tras ver que sus planes de drogar a Begoña surten efecto, Jesús sigue echándole gotas en el café y le recuerda su actitud con la medalla y que se altera por cosas que no pasan. Ella insiste con su viaje a Londres pero Jesús le dice que no puede irse con esa confusión mental y aturdimiento y que si no mejora no debería irse.

María está muy ilusionada con que Andrés y Damián le hayan confiado todos los preparativos del 30 aniversario de las perfumerías. Y no duda en proponer la realización de una verbena para celebrarlo por todo lo alto para adaptarse a los nuevos tiempos. Una idea que a Jesús no le convence nada pero que a Damián le parece bien llevarla a cabo.

Marta no duda en decirle a Jaime que va a estar apoyándole en todo momento en su lucha contra la enfermedad mientras el doctor le cuenta que todo se va a ir agudizando y llegará el día en el que deje de poder ver. Tras ello, Jaime deja claro que él quiere seguir trabajando para sentirse útil pero ella le dice que es peligroso por lo que puede afectarle a los pacientes y él le recuerda que cuenta con la ayuda de Luz. Además le deja claro que no quiere que nadie se entere.

Desde que Claudia y Mateo se besaron furtivamente en el almacén ninguno ha podido parar de pensar en ello. Y por eso, cuando el joven párroco aparece en la cantina y Fina le pide que se siente con ella y Claudia él intenta esquivarlo para evitar estar cerca de la dependienta. Tras ver que algo pasa entre ellos, Claudia le cuenta que besó al cura y que no sabe que hacer ahora pero que está enamorado de él y Fina le recomienda que corte por lo sano.

Tasio intenta hacer ver a Carmen que todo va a cambiar y que van a salir de esta. Pero la dependienta se muestra inaccesible con su marido y no confía en que pueda conseguir todo el dinero que han perdido de forma legal. Además Carmen le dice que no quiere estar con una persona que no le respeta.

María no duda en decir que Begoña está desquiciada y que no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Por su parte, Andrés le pide ser compasivos con ella porque no supera la muerte de su madre. Después Begoña baja al salón y le pide disculpas a Gema por sobrepasarse con ella mientras María le recomienda que busque ayuda y que quizás debe ir a un sanatorio como su madre. Y Andrés le recrimina su actitud con ella.

Tras descubrir las mentiras de Luz, Luis decide ir al dispensario a hablar con ella para tratar de indagar sobre su pasado preocupado por el futuro de la fábrica y lo que puede afectar que ella les haya engañado al asegurar que es doctora y le pide saberlo todo de ella. Y Luz le cuenta que fue una niña abandonada y que estuvo en prisión por haber ejercido la medicina sin título. Después Luz le pide a Luis que no la delate y que le deje seguir ejerciendo pese a no ser doctora oficialmente.

Andrés acude a ver a Luz preocupado por el estado de Begoña y le cuenta todo lo que sucedió el día anterior con la medalla de su madre y que tiene una actitud extraña. La doctora le dice que su situación puede haberla afectado a tener delirios y Andrés comparte sus dudas sobre que Begoña pueda haber heredado la enfermedad mental de su madre. Tras esa charla, Luz acude a visitar a Begoña y le pregunta si sigue tomándose calmantes y al tratar de sacarle sangre ella se pone agresiva