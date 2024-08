Avance semanal de ‘La Promesa’ del 26 al 30 de agosto: Rómulo ahoga a Jana y la mayor crisis

‘La Promesa’ encara una semana determinante entroncada por la ruptura del matrimonio entre Cruz y Alonso y por el regreso de Teresa, que vuelve con sorpresa, acompañada por un hombre que resulta ser su marido. Un misterioso personaje, llamado Marcelo, que dará mucho que hablar en la ficción de La 1 de TVE.

No obstante, los fans de la serie han de saber que, nuevamente, habrá interrupciones en la emisión por culpa de La Vuelta. Y, como ha sucedido esta semana pasada, se ofrecerán tres capítulos y no cinco. El martes 27 y el viernes 30 no habrá episodios lamentablemente. Continúa así el maltrato hacia el serial de Bambú.

Así, la semana arranca con el capítulo 411 de este lunes, 26 de agosto, con Alonso totalmente abatido. No entiende por qué su mujer ha decidido romper con él y se desahoga con su hijo, que intenta asumir el papel de mediador entre los dos. El matrimonio atravesará su peor crisis hasta el momento en ‘La Promesa’.

Petra se quedará verdaderamente en shock al ver que Teresa ha rehecho su vida casándose con otro hombre, y se le removerá todo al comprobar que se ha olvidado tan fácilmente a Feliciano. Por su lado, Rómulo y Manuel decidirán mantener a Pía en la cabaña de Ramona, donde la visitarán a menudo.

Mientras, Salvador no tiene claro si aceptar el puesto de primer lacayo que le han ofrecido y María Fernández le conminará a que se lo piense bien. Y Simona se mostrará muy triste por la marcha de su hija, pero Lope le entregará una sorpresa que le alegrará un poco.

Martina regresa de la merienda de la duquesa de Cerezuelos aparentemente contenta aunque en realidad esconde un oscuro secreto. Algo ha sucedido que traerá consecuencias. Y mientras, Curro confiesa a Jana que sigue enamorado de Martina, pero que su relación es francamente difícil.

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 28 de agosto

Alonso accede a que Pelayo se quede en La Promesa, aunque el recibimiento que le hacen no es nada agradable. Martina cuenta que ha perdido uno de los pendientes que le prestó su madre y se disculpa con ella. Vera le vuelve a dejar claro a su madre que no regresará a su casa.

Teresa le pide a Rómulo trabajo para ella y su marido. Los mayordomos convencen a Petra para contratar a Teresa en sustitución de Virtudes. ¿Pero qué pasará con Marcelo? Mientras María Fernández accede a que Salvador acepte la oferta de trabajo. Salvador se lo comenta a Rómulo.

Rómulo le dice a Jana que ha llegado el momento de hablar de su relación clandestina con Manuel y le presiona hasta acogotarla. ¿Les acabará traicionando? Jana se sentirá ahogada por el mayordomo y trasladará sus inquietudes a Manuel. Y Alonso insiste en aclarar las cosas con su esposa y esta pone las cartas sobre la mesa. Sabe que le fue infiel con María Antonia y de ahí su drástica determinación.

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 29 de agosto

La revelación de Cruz a Alonso pone patas arriba al matrimonio, que atravesará su peor crisis hasta el momento. Petra no soporta la vuelta de Teresa. El ama de llaves no asume que la doncella haya superado tan rápido la pérdida de Feliciano.

La pérdida del pendiente será un duro palo para Margarita y Martina, pero se llevan una alegría cuando aparece alguien por La Promesa que sabe sobre la joya extraviada.

Manuel no sabe por lo que está pasando su madre, aunque tiene la cabeza puesta en el asunto de Pía. Vera sigue preocupada por la insistencia de su madre en ir a La Promesa a buscarla y así lo exterioriza con Lope.