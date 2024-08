Avance ‘La Moderna’, capítulo lunes 12 con la decisión de Matilde y el descubrimiento de Fabio

Los fans de ‘La Moderna’ y ‘La promesa’ han sufrido de lo lindo este verano con continuos parones y cambios de horario por culpa de los diferentes eventos deportivos que está retransmitiendo TVE. De hecho, las dos ficciones desaparecían de la parrilla de La 1 el pasado 26 de julio por culpa de los JJOO de París 2024 y han estado fuera de la pantalla durante dos semanas.

Pero por fin, el próximo lunes 12 de agosto, las dos ficciones diarias volverán a la parrilla de TVE una vez concluyan los JJOO de París este domingo. Así, La 1 retomará ‘La Moderna’ con la emisión del capítulo 209 a partir de las 16:30 horas.

A partir del lunes, la vida de Matilde e Íñigo sufrirá un tremendo giro tras superar las dudas sobre la salud mental de Matilde. Y en Andalucía, Clarita va a encontrar una nueva amiga que, en realidad, aparece con muy malas intenciones.

Fabio descubrirá que Carla no está muerta. No solo se sentirá engañado y estafado por doña Bárbara, sino que, además, se verá involucrado en un juego siniestro del que no podrá escapar.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se ofrecerá en La 1 de TVE el lunes 12 de agosto justo antes de un nuevo episodio de ‘La Promesa’?

Avance del capítulo 209 de ‘La Moderna’

Malas noticias para Trini y Miguel: Aureliano se echa para atrás y no oficiará su enlace. Miguel verá oportuno contarle a Salvita los detalles del pasado de Marta para hacerle ver que la joven no tuvo una infancia sencilla.

Matilde aprovechará para dejarse caer por La Moderna y Lázara para tantear a don Fermín con el despido de Teresa y Cañete. La dependienta más veterana del local, Antonia, tendrá que oír cómo el regreso de Lucía a Italia, de momento, se encuentra sine die.

Quien sí parece tener una fecha en el horizonte es Inés. Según Juanes, su especialista, su recuperación está cada vez más cerca. Mientras tanto, aparte de acudir a La Moderna, Matilde también escuchará el consejo de su nueva amiga Brígida, quien le confirmará que ella ingresó un tiempo y mejoró su estado de salud.

Por último, Fabio, teniendo cada vez más sospechas sobre que doña Carla no está muerta, decidirá hacer caso a su instinto.