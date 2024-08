Alejandro Nieto irrumpe en ‘TardeAR’ y denuncia lo sufrido tras ‘Supervivientes’: «Una catástrofe»

Alejandro Nieto no ha tenido un buen regreso a España tras ‘Supervivientes All Stars’. Y es que el subcampeón del reality ha sufrido un robo en su coche cuando pretendía irse de vacaciones junto a su hijo y su pareja, Tania Medina. Este lunes, ‘TardeAR’ conectaba con él para conocer todos los detalles.

El que fuera ganador de ‘Supervivientes 2022’ pretendía pasar un día en un parque acuático junto a su familia. Y al volver se encontró con la trágica sorpresa de que les habían desvalijado el coche y se habían llevado todas sus pertenencias.

«¿Qué es lo que se han llevado Alejandro porque con la cantidad de cosas que llevabais parecía que estuvierais de mudanza?», preguntaba Beatriz Archidona. «No, lo que pasa es que yo había hecho el programa de ‘De Viernes’ y nosotros estábamos instalados en un hotel y a partir de las 12 teníamos que ir a otro hotel del centro de Madrid. ¿Y que pasa? Que nos venía mejor ir al parque acuático y de ahí ya ir al hotel», explicaba Alejandro Nieto.

«La idea era estar hasta el lunes-martes. Yo sinceramente no caí y dejé el coche en el parking público. Cuando volví sobre las seis vimos que el coche estaba partido por detrás. Estaba en shock y vimos que se habían llevado la maleta de Tania, mi maleta y la de mi hijo», relataba Alejandro.

Alejandro Nieto relata todo lo que les han robado

Tras ello, Beatriz Archidona se interesaba por saber qué llevaban en las maletas y que es lo que se habían llevado. «Cuando uno se va de vacaciones se lleva la ropa más mona pero lo que más me dolió ver a mi hijo así porque tenía su nintengo con 9 juegos, su ropa. Y yo tenía la alianza de oro, los ipod, botines, un reloj, gafas…», exponía Alejandro.

«¿Pero por calcular de cuánto dinero estaríamos hablando?», repreguntaba Beatriz Archidona. «La más perjudicada ha sido Tania porque tenía una cámara de fotos, ropa, maquillaje. Ella unos 2.000 euros, yo unos 1.600 y mi hijo unos 500«, contestaba entonces Alejandro Nieto cifrando en 4.100 euros la cuantía de lo que les han robado.

«Es una catástrofe, pero ya no es eso, es que me han quitado mi cartera donde tenía fotos de mis padres de joven, fotos de mi hijo cuando nació que no voy a recuperar nunca. Al final lo material viene y va pero las cosas que no voy a poder tener ya me da mucho coraje», añadía Alejandro. «Yo no quiero lucrarme de esto. Se está robando mucho este verano, pídeme dinero si lo necesitas pero no me robes», añadía él.

«¿Y cómo está Tania?», se interesaba Beatriz Archidona. «Está triste y jodida la verdad», reconocía Alejandro Nieto sobre la situación de su pareja que al principio quiso poner los pies en el suelo pero ahora no para de darle vueltas a todo lo que la han quitado.