Un reportero de TVE se retracta por su criticado directo en la celebración de la Eurocopa: «Asumo el error»

Este lunes 15 de julio Madrid se ha engalanado para recibir a los jugadores de la Selección española tras su triunfo frente a Inglaterra en la Eurocopa 2024. La 1 prolongó un extenso especial en directo de más de cinco horas de duración (de 18:31 a 23:56 h.) para ver la llegada de los campeones de Europa. Y quizá por la emoción del momento, un reportero de TVE, Pablo Ramos, ha hecho un desafortunado comentario del que poco después se ha retractado.

«Les vamos a ver en tan solo unos minutos aquí a los jugadores de la Selección española, en esta calle Princesa con Alberto Aguilera. Y aquello que ven al fondo no se si será casualidad o no, se conoce como La Puerta de la Moncloa pero su nombre real es el Arco de la Victoria. Coincidencia o no, recordamos que la Selección española alzó ayer su cuarta Eurocopa», explicaba el periodista de la cadena pública.

De esta forma hacía referencia al Arco construido entre 1950 y 1956 para conmemorar la victoria del bando sublevado sobre el bando republicano en la Guerra civil española. El arco posee unas inscripciones latinas que recuerdan a la victoria franquista. Por lo tanto, esta alusión a un monumento de la dictadura no gustó nada a muchos usuarios de X, que criticaron duramente al reportero de TVE.

Pablo Ramos, reportero de TVE, se disculpa tras el error cometido

Tal fue el aluvión de críticas recibidas, que él mismo se ha obligado a retractarse y a pedir las oportunas disculpas. «Durante la retransmisión de la celebración de la Selección en La 1 he hecho un comentario desafortunado sobre un monumento franquista. Asumo el error, fruto de un desconocimiento injustificable y de la improvisación. Mil disculpas», escribía Pablo Ramos en su cuenta de X.

Durante la retransmisión de la celebración de la Selección en La 1 he hecho un comentario desafortunado sobre un monumento franquista. Asumo el error, fruto de un desconocimiento injustificable y de la improvisación. Mil disculpas. — Pablo Ramos (@pabloramosp) July 15, 2024

La cobertura en TVE de la celebración de la Eurocopa 2024 estuvo conducida por Marcos López, Paco Caro y Juan Carlos Rivero desde el plató. Pero hubo numerosas conexiones con diversos puntos del recorrido, donde estaban situados varios reporteros. Este especial, que se prolongó durante más de cinco horas y se alargó hasta casi las 12 de la noche, logró una audiencia media del 18,3% de cuota y 1.696.000 espectadores. Grandes datos que le permitieron a La 1 volver a liderar el día con el 14,9% de share. Por culpa de esta retransmisión, la cadena pública tuvo que cancelar a última hora la emisión del ‘Grand Prix’.