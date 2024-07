Telecinco se la juega a ‘El Grand Prix’ y arroja ‘Supervivientes All Stars’ contra su estreno

TVE aprovechaba este domingo el partido de octavos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Georgia para anunciar la fecha del estreno de la nueva temporada de ‘El Grand Prix 2024’. Será el próximo lunes, 8 de julio, a las 22:50 horas. Y tras este anuncio ha sido Telecinco la que ha movido ficha y enfrentará ‘Supervivientes: All Stars’ al espacio que presenta Ramón García.

Así, según avanza El Mundo, Telecinco ha decidido enfrentar su reality estrella contra el programa que arrasó el pasado verano. De este modo, Mediaset ha decidido trasladar ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ de la noche de los martes a la de los lunes.

Con ello, Telecinco vuelve a seguir la misma estrategia que ya llevó a cabo con el estreno de ‘Baila como puedas’ cuando decidió trasladar ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ al lunes para contrarrestar el estreno del talent de baile de TVE que resultó ser un fiasco.

De hecho, según recoge el citado diario, la intención de Telecinco es perseguir a ‘El grand Prix’ por toda la parrilla. Es decir, que si TVE decidiera echarse atrás para evitar el enfrentamiento, Telecinco optará por emitir la entrega del reality que conduce Jorge Javier Vázquez en la noche que La 1 ofrezca ‘El Grand Prix del Verano’.

Con este movimiento además Telecinco protegería ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ y evitaría que se enfrentara a la primera semifinal de la Eurocopa 2024 el martes 9 de julio, y en la que podría jugar España si ganara a Alemania en el partido de cuartos de final.

Lo que dijo Ramón García sobre enfrentarse con ‘Supervivientes: All Stars’

Cabe recordar que durante la presentación de ‘El Grand Prix’, Ramón García ya se pronunció sobre un hipotético enfrentamiento de su concurso con ‘Supervivientes All Stars’. «¿Si competimos con Supervivientes? Vamos a andar a hostias«, recalcaba sin pudor.

«No me gusta que los grandes formatos compitan entre sí porque, al final, el que sale perdiendo es el espectador. Le acabas forzando a ver en grabado un formato u otro… Creo que en verano hay días de sobra para que no coincidan dos grandes formatos y que Mediaset se lleve lo suyo con Supervivientes y RTVE se lleve lo suyo con El Grand Prix. Si hay muchos formatos, pues ya tienes que enfrentarte a alguien, eso está claro. Pero cuando hay pocos estrenos, como ahora en verano, que se repartan», sentenciaba el presentador.