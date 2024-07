Sonsoles Ónega, sobre sus rivales: «Yo no estoy en ninguna trinchera, la competencia te hace mejor»

‘Y ahora Sonsoles’, el programa que cada tarde presenta la periodista Sonsoles Ónega, ha culminado una gran temporada en Antena 3 como líder frente a sus rivales. El programa ha logrado un 12% de media de cuota de pantalla, 1,4 puntos por encima de Ana Rosa Quintana y ‘TardeAR’.

Además, el formato de Antena 3 ha liderado el 84% de las tardes de esta temporada, ganando claramente la batalla por las audiencias con Telecinco en esta franja. Desde el principio de este temporada, el formato de Atresmedia amplió su horario a partir de las 18:00 horas, pasando a durar dos horas.

La última gran noticia para Sonsoles Ónega tiene que ver con su libro ‘Las hijas de la criada’, que ganó el último Premio Planeta, y que ahora será adaptado a serie de televisión en Atresmedia y será emitido próximamente en Atresplayer. ¿Quién la protagonizará? ¿Qué tiene que decir a las críticas de Ana Rosa Quintana?

Sonsoles Ónega, sois líderes. Ha sido un currazo, ¿no?

SONSOLES – Eso pone. Sí, la verdad es que sí. Trabajo es lo único que no nos ha faltado ni sobrado, supongo. Porque un diario es muy esclavo, muy exigente, muy absorbente. También te imanta mucho al proyecto y la verdad es que yo creo que hoy es una preciosa oportunidad de devolver al equipo el agradecimiento de cada día de trabajo.

Te damos la enhorabuena por la noticia que hemos conocido de que tu libro va a ser adaptado.

SONSOLES – Sí, la verdad es que sí, me hace mucha ilusión, lo confieso, nunca se ha adaptado ninguna historia mía y la verdad es que me apetece vivir el proyecto, ver cómo se hace, cómo convierten en un guion escenas que a mí me parecería imposible. Y darle otra vida a los personajes de la novela, verlos en la pantalla. Me hace mucha ilusión.

Mucha gente ya ha preguntado si vas a ser tú la protagonista de la serie (risas)

SONSOLES – Ahora buscamos a los de la productora y se lo preguntamos. Pero no, no, no. Pero básicamente porque no podría, o sea, no podría hacer el programa y la serie. ¿Qué si voy a ser protagonista en la serie? Bueno, si me echan de esto, yo me voy a la serie, encantada.

¿Has pensado ya o has soñado con alguna actriz que no en esta sería, a lo mejor, tuya, pero algún libro tuyo, alguna novela que te gustaría que fuera?

SONSOLES – No te voy a decir nada porque si no me meto en un terreno que no es el mío. El casting que haga Buendía Estudios va a ser buenísimo, seguro, porque la responsable del proyecto, Sonia Martínez, es una crack que ha hecho proyectos importantísimos y todos bien, con lo cual yo en este proyecto lo único que puedo hacer es dar un paso al lado o hacia atrás y dejar que ellos lo hagan, que lo van a hacer infinitamente mejor que yo.

Lo que sí que hemos visto este año es que habéis trabajado durísimo, ha habido una competencia encima que era de igual a igual, por así decirte, que erais dos magacines. ¿Qué tal lo habéis vivido?

SONSOLES – Pues bien, ya lo dije en el FesTVal de Vitoria, que la competencia, y además es como un mantra televisivo, la competencia te hace mejor en todos los aspectos de la vida, y esta temporada nos ha hecho mejores, ha hecho mejores equipos, ha hecho mejoras en el programa. Estamos mucho más engrasados. Hemos tocado las tuerquecitas que se podían haber quedado un poco flojas de la temporada anterior y siempre es bienvenida.

Has dado una entrevista en la que has hablado de la polémica del episodio del reportero con Ana Rosa Quintana. Entiendo, que no es fácil, no fue cómodo.

SONSOLES – Bueno, la verdad es que me importó cero, porque estas son cosas que pasan en la calle. Yo lo he vivido todo el rato. Lo único que me dolió es por el reportero, que es un chaval excelente, y que sus padres se llevaron un disgusto. Según él me contó, dijeron ‘Hijo, no te lo mereces’. No habría pasado nada en una circunstancia normal. El espectador creo que tampoco está en ese detalle de quién aparece en la pantalla. Porque esto, insisto, pasa mucho. Si yo ahora me muevo, me meto en el plano de Juan Dávila, ‘Mueve la cámara’. Ahí está Juan Dávila. ¿A que no la mueves? Pues eso es lo que pasa.

Es verdad. También el tema de la publicidad. Has hablado de ello, de que también competís en una franja estricta. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?

SONSOLES – La verdad es que dos horas sin publicidad, sin poder ir al baño… Es durísimo. Pero bueno, esos son aspectos del programa en los que ni entro ni salgo. Esa parte no me corresponde a mí, a mí me importa el contenido.

Sí, pero es un argumento que a lo mejor puede ser muy interpretable de distintas maneras.

SONSOLES – Por supuesto. Nosotros competimos contra Telecinco en una franja de casi una hora sin publicidad en ninguna cadena y también ganamos. Entonces, bueno, yo creo que hay veces que hay que mirar los datos con más asepsia, ¿no?

Has hablado también de ‘Ni que fuéramos’. Son compañeros ahora en la TDT, y aunque parece que están lejos, hacen ruido todo el día. ¿Cómo lo vivís?

SONSOLES – Bueno, pues los observamos con detenimiento, con mucho humor, porque nos reímos mucho a veces de lo que dicen. Indudablemente son compañeros que han hecho muy buena televisión, que saben hacer televisión, que nos hemos estado cruzando por los pasillos hasta hace un año o dos, y a los que miramos muy de cerca, porque siempre lo digo, no hay competencia pequeña, no hay rival pequeño y todos estamos al final compitiendo por lo mismo, por ese universo de gente que ve la tele por la tarde.

Te han dado las gracias en el programa. Además, no sé si has visto una historia que ha puesto Belén de tu declaración sobre ellos, y ha puesto «Olé, los cojonaz*s de mi Sonsoles Ónega, que es la única en nombrarnos».

SONSOLES – Pero, ¿de verdad?, es que, Belén, que tampoco hay que tener eso que tú dices, cojonazos o ovariazos, para decir algo que es obvio. Es un programa que ha nacido en un canal, primero en canales en streaming, luego en un canal como Ten. ¿Cómo no lo vamos a observar?

Lo dice más por el tema de nombrarles, porque es verdad que sabes que están en una época en la que parece que dices su nombre y «explotas».

SONSOLES – Ya, pero es que mira, yo no estoy en ninguna trinchera. Yo trabajo en esta cadena, tengo amigos en todas. Quien me quiera declarar la guerra se encontrará con un ejército sin cañones, solo con escudos y cariño y amor, ilusión y ganas. Y ya está. Todo lo demás no me interesa. Además, creo que a la calle no le interesa.