Rocío Madrid desvela por qué aceptó ‘Supervivientes’ y se arrepiente tras lo que descubrió

Nada más abandonar Honduras, Rocío Madrid se sumergió por completo en su nuevo proyecto musical, pero todavía tiene mucho que decir sobre su paso por ‘Supervivientes’. En una reciente entrevista para Mundo Deportivo, la actriz se ha sincerado sobre el motivo que le empujó a aceptar la oferta del reality después de muchos años cerrando las puertas a los Cayos Cochinos.

Tras un paso por la isla algo accidentado, la presentadora se encuentra completamente centrada en su nuevo musical, ‘Lo nuestro estaba cantado’. Si bien la artista ofreció a Mundo Deportivo un vistazo a la historia de amor que narra en la producción de creación propia, también quiso hacer balance de su trayectoria en televisión.

Rocío Madrid, sobre ‘Supervivientes 2024’: «Fue decepcionante»

Rocío Madrid reflexionó sobre su paso por formatos como ‘Crónicas Marcianas’, ‘Tu cara me suena’, ‘Expedición imposible’ o su aventura más reciente, ‘Supervivientes 2024’. Fue ahí cuando la actriz desveló al citado medio la cantidad de ocasiones en las que Telecinco había puesto la oferta de Honduras en su mesa a lo largo de los años. «A mí llevaban ofreciéndome ‘Supervivientes’ desde que estaba en ‘Crónicas Marcianas’ y el formato estaba en Antena 3», comenzó explicando la artista.

«O sea, tú imagínate, llevan años detrás de mí, media vida. Cada año me lo repetían y yo nunca he querido ir, no por nada, sino porque yo no me veo en un reality», confesó la presentadora, que no estaba demasiado segura de poner rumbo a Honduras. «Un reality al final se alimenta del conflicto y yo ante el conflicto me bloqueo. Lo que quiero es solucionarlo e irme bien, no alargarlo, ni retroalimentarlo», sentenció la antigua superviviente.

«Y siempre lo he evitado, con mucho dinero de por medio, pero siempre lo he evitado. Hay cosas que el dinero no paga ni compra», insistió Rocío Madrid antes de explicar al citado medio por qué decidió dar una oportunidad al reality en esta edición. «Pues la diferencia de otros años, es que este año hubo cambio de productora. Se supone que la cadena está en un ejercicio de mejorar su imagen, quitaron ‘Sálvame’…», explicó la concursante.

Sin embargo, la presentadora se dio cuenta rápidamente de que se había equivocado. «Fue decepcionante, porque fui con una sensación real de vivir la aventura, de aceptar el conflicto que surgiera, de lo natural, de la dureza que tiene esa experiencia», terminó aseverando la exconcursante de ‘Supervivientes’, que no parece guardar un buen recuerdo de sus días en los Cayos Cochinos.