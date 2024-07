‘La Promesa’ sufre la baja de este personaje, que se despide de tapadillo de la serie de TVE

‘La Promesa’ sufrirá otra importante baja. El actor Ibrahim Al Shami, quien daba vida a Adriano, abandonará la serie después de que Catalina, de la que está profundamente enamorado, descubra sus verdaderos sentimientos. La joven necesitaba nuevos aires tras la decepción del conde de Añil, es por ello que llegó a su vida un nuevo personaje.

Se trata de Adriano, un joven obrero que ha conseguido encandilar a los espectadores de la ficción diaria de TVE. Aunque en un primer momento Adriano y Catalina no tienen un buen comienzo, debido a sus diferencias y prejuicios, poco a poco su relación va avanzando, llegando a convertirse en más que amigos.

Sin embargo, ella ha descubierto sus verdaderos sentimientos y él ha preferido alejarse con una bonita despedida: «No te voy a olvidar nunca». Antes de su marcha de ‘La Promesa’, un equipo de RTVE ha charlado con el actor sevillano Ibrahim Al Sami, quien guarda esperanzas de volver a la serie.

Ibrahim Al Shami guarda la esperanza de volver a ‘La Promesa’

«Nunca se sabe si se puede volver o no. Espero que lo hayáis disfrutado», asegura el actor. Sobre la llegada de su personaje a ‘La Promesa’, Ibrahim explica que «Adriano llegaba de un pasado reciente muy oscuro. En cuanto a su familia, sus relaciones amorosas, entonces me parecía una entrada de personaje muy potente. Sobre todo, que tuviera esa confrontación con el personaje de Catalina».

Además, reconoce que guarda varias diferencias con respecto a su personaje: «Es muy diferente a mí. Creo que hay algo de querer tapar una herida con otro amor». Sin embargo, sí que se parecen en el hecho de haberse criado en el campo, lo que se ha podido apreciar en la jerga que utiliza al hablar con Catalina: «Me lleva a la infancia».

Una de las cosas más características de Adriano, y que más ha encandilado a la audiencia ha sido su acento. ‘La Promesa’ está ambientada en el valle de Los Pedroches, Córdoba, por lo que el acento andaluz no ha desentonado, y eso le ha hecho el trabajo más fácil, como así reconoce él mismo: «Hacerlo en andaluz, con mi acento, también le daba peso al personaje. Me lo he llevado a mí».

La secuencia más complicada de Catalina y Adriano

Ibrahim desvela cuál fue la secuencia más compleja de Adriano y Catalina, cuando ambos personajes dieron rienda suelta a la pasión: «Ese tipo de secuencias son complejas porque hay una coreografía en cuanto a besos, gestos. Y luego hay un poco de dejarte llevar, y con Carmen es muy fácil». Si bien reconoce que no ha sido la más complicada. Para él la más difícil de grabar fue en la que Catalina y Adriano montan unos muebles. «Fue un poco más ortopédico en ese sentido», bromea.

Para el actor, «lo bonito de todo el recorrido que hemos tenido en ‘La Promesa’ es que todo ha sido muy cronológico. Está todo muy fresco en la cabeza». Pero dos meses después de su llegada a la serie, su personaje tuvo que decir adiós: «Te da cosilla porque dejas un grupo del que te sientes parte. Ha sido muy bonito terminar con esa secuencia, que está perfecta».

Ibrahim hace balance de estos meses de grabación, en los que, sin duda, se queda con los compañeros: «Me siento muy feliz de compartir este trabajo. Carmen ha sido muy generosa como profesional. Me llevo a mucha gente nueve que he conocido, a compañeros maravillosos con los que me gustaría volver a coincidir, al personaje, que me ha gustado mucho», sentencia.