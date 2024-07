Joaquín Prat se harta de Patricia Pardo y le enfrenta dándole el corte del día en ‘Vamos a ver’

No es ni mucho menos la primera vez que saltan chispas entre Joaquín Prat y Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’ por discrepar con un punto de vista sobre los temas que se incluyen en escaleta. Y ha vuelto a suceder en la entrega de este jueves, 18 de julio, al hablar de la creciente obesidad infantil.

El programa producido por la compañía de Ana Rosa Quintana se ha centrado en el duro caso de José María, que, con más de 300 kilos de peso, lleva más de un año encerrado sin poder salir de su casa y, este jueves, ha sido rescatado por los bomberos para llevarle hasta el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz, donde va a tener que ser intervenido en las próximas semanas.

Al tratar esta historia, Patricia Pardo ha dado su opinión, asociando el caso de José María a la mala cultura alimenticia que, a su juicio, hay en España y derivándolo a la obesidad infantil: «Yo creo que es un tema de educación, de cultura. No sabemos comer y no sabemos inculcar a nuestros hijos los hábitos alimenticios correctos. España encabeza el ranking europeo de obesidad infantil».

Y ha puesto el foco en los centros educativos: «Esto pasa también por los colegios, muchos padres sufrimos porque les hacemos dietas equilibradas y luego llegan a casa diciendo que le han dado de postre una natilla de chocolate. Esto no es alimentar a nuestros hijos ni una buena alimentación y creo que nuestros hijos no saben comer porque muchas veces los padres no les hemos inculcado esa educación que es pertinente en la infancia».

Al escucharla, Joaquín Prat ha discrepado en una parte del relato y ha puntualizado que en el caso de muchas familias la dieta no puede ser saludable y equilibrada por cuestiones económicas. «No todas las familias pueden llenar la cesta de la compra con lo que quieren o con productos frescos», le ha rebatido. Sin embargo, Pardo ha señalado que «no lo es todo»: «Hay gente que no puede, pero una cosa es no poder y otra muy diferente es no querer. Hay muchas personas que se niegan a reconocer que el azúcar, no solo el azúcar blanco también las harinas refinadas, también nos están matando».

Por su parte, Prat ha seguido abundando en que el nivel socio-económico es una variable que influye en la elevada tasa de obesidad en muchos casos. «Pero eso es aparte. El nivel socioeconómico, por supuesto que está en juego, pero no lo es todo, perdóname. No vamos a llevar el tema por otro lado», le confrontaba Patricia Pardo, creándose así la tensión entre ambos presentadores de ‘Vamos a ver’.

Así, cansado de que la comunicadora gallega siempre quiera dar la puntilla a sus palabras, le ha plantado cara y se lo ha recriminado en los siguientes términos: «Tú quieres ir por donde quieres y nosotros podremos opinar e ir por donde nosotros queramos». «Por supuesto que sí, pero no me malinterpretéis, porque creo que sabéis por donde voy», le replicaba Patricia Pardo.

Mientras, Joaquín Prat no se mordía la lengua y, queriendo quedar con la última palabra, le ha contestado a su compañera: «Aquí nadie te está malinterpretando, has dicho lo que has querido. Lo que decimos es que parte también de los problemas en la alimentación de nuestros chavales es por la imposibilidad económica de las familias».