Iñaki López y Cristina Pardo comunican su marcha de ‘Más Vale Tarde’ y quiénes les sustituyen

Con el mes de julio casi acabando son muchos los rostros que se están despidiendo de la televisión para irse de vacaciones. Dos de los presentadores que han seguido al frente de ‘Más Vale Tarde’ en La Sexta han sido Iñaki López y Cristina Pardo. Pero este viernes los dos se han despedido de la audiencia.

Así, justo en plena sección de cocina, Iñaki López y Cristina Pardo anunciaban quiénes iban a ser las encargadas de presentar el espacio de La Sexta desde la próxima semana y hasta su regreso en septiembre.

«Esto nos sirve para adelantarles que quienes van a disfrutar a partir del lunes de las delicatesen que aquí se elaboran, que espero que sean un poquito mejor que la de hoy, que vaya forma de acabar la temporada», trataba de decir Iñaki López quejándose. «Espero que no empiecen a traer centollos ahora en agosto», apostillaba Cristina Pardo. «Espero que no, aunque no es temporada», añadía Iñaki.

Las sustitutas de Iñaki López y Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’

Y justo después, el vasco daba la bienvenida a Marina Valdés y María Lamela, que por tercer verano consecutivo se pondrán al frente de ‘Más vale tarde’ a partir del lunes. «Nos ponéis los dientes largos todo el año y ¿nos tenéis reservado esto para el último día?», les espetaba María Lamela al ver el sandwich que habían hecho con sandía y mortadela.

«Ya que nos poneis los dientes largos con la comida ponernos los dientes largos con las vacaciones que os vais a pegar. ¿Qué vais a hacer?», les preguntaba Lamela. «Tampoco hace falta ehhh», le espetaba su compañera Marina. «Huir, tirar el móvil en un cubo», contestaba Iñaki López. «Desconectar», aseveraba Cristina Pardo.

«Voy a pensar en este programa en Begoña Gómez, en Pedro Sánchez, en Cacho, en Iñaki cero minutos», añadía la presentadora. «Yo os voy a ver todos los días y grabaros para luego veros en cine fórum con los amigos», les decía con sorna Iñaki López. «Chicas que os vaya muy bien, yo sé que os dejo en buenas manos», les decía Cristina a sus sustitutas. «Lo vais a hacer de maravilla», añadía Iñaki.

Ya justo al final del programa, los presentadores se despedían de la audiencia. «Nosotros nos vamos a ir de vacaciones, por cierto 30 minutos antes que Rodrigo Blázquez. Marina te dejamos todos los bártulos, el fusible, la arena del gato», ironizaba Iñaki. «Y toda esta gente que me han dicho que se van a portar muy bien», destacaba la sustituta. «Muchas gracias por quedarte Marina», le decía por su parte Cristina Pardo antes de dar el relevo a Rodrigo Blázquez en ‘La Sexta Noticias’. «Iñaki, me quedan 45 minutos», le aclaraba el presentador a su compañero.