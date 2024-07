Gorka Ibarguren cuestiona sin pudor cómo Pedro García Aguado ganó en ‘Supervivientes’

Ha pasado un mes desde que acabó ‘Supervivientes 2024’ y con la final del ‘All Stars’ a la vuelta de la esquina, uno de los que era favorito para ganar la anterior edición y que se quedó a las puertas de la final, Gorka Ibarguren ha concedido una entrevista en la que habla de su paso por el reality de Telecinco.

Gorka Ibarguren ya sabía lo que es participar en un reality de televisión extremo pues participó en ‘El Conquistador’ de TVE. Pero ahora ha comprobado en primera persona lo que es participar en un reality show en el que la convivencia y las tramas que se generan dentro y fuera son las grandes protagonistas.

«A nivel psicológico es la experiencia más extrema a la que me he enfrentado nunca. Yo me di cuenta en cuanto aterricé en Honduras que aquello, más que un concurso de supervivencia como tal, es un ‘reality’ como Gran Hermano, pero en una isla», reconoce Gorka Ibarguren en El Diario Vasco.

En este sentido, aunque no están encerrados en una casa, el guipuzcoano si que habla de lo ‘encerrados’ que se sienten al no poder salir de un perímetro delimitado salvo que te expongas a una sanción como le sucedió a Ángel Cristo. «Lo que la gente desconoce es que no podemos salir de un perímetro limitado, que estamos súper vigilados por un equipo de más de 200 personas y que todas las tramas se deben producir en dicho espacio ante las cámaras que lo graban todo, los redactores que anotan cada detalle y el enorme equipo de la productora que controla el día a día del propio funcionamiento del concurso», aclara.

Gorka se pronuncia sobre si las tramas se manipulan en ‘Supervivientes’

En esta edición se ha hablado mucho de la manipulación que se hacía a la hora de crear tramas ficticias. Al ser preguntado por ello, Gorka Ibarguren es claro. «Lo que sucede allí es todo cierto, pero reconozco que sí existen historias que se fuerzan o exageran. La audiencia es la que manda. Dicho esto, a la productora le puede interesar que nos comportemos de una manera determinada, pero luego está en nuestras manos ser independientes o convertirnos en marionetas. Yo siempre me he posicionado en el primer grupo», recalca el vasco.

De hecho, Gorka se vio implicado en algunas carpetas y Kiko Jiménez llegó a decir que se había besado con Marieta, algo que ellos terminaron reconociendo asegurando que había sido solo en la comisura de los labios. «Mi pareja lo ha pasado muy mal. Que millones de personas hablen sobre una posible infidelidad o flirteo no es plato de buen gusto», reconoce al respecto. Pese a todo, Gorka confiesa que él no ha acudido a terapia psicológica a la vuelta de Honduras pese a que ‘Supervivientes’ se lo proporciona a todos los concursantes.

Gorka Ibarguren, alto y claro contra la victoria de Pedro García Aguado

Gorka Ibarguren se quedó fuera de la gran final por solo trece votos. Pero es algo que a él no le dolió. «La gente se equivoca si piensa que me desilusioné al verme eliminado. Para nada. Sentí paz porque me di cuenta que volvía ya a casa. Abrir el ojo cada mañana y encontrarme con el objetivo de la cámara apuntándome se me había empezado a hacer cuesta arriba. Pese a todo, Gorka no duda en decir que volvería a concursar en ‘Supervivientes’. «Hay que estar muy loco para ir y, sobre todo para volver, pero sí lo haría. Soy un aventurero nato», responde.

Quien si llegó a la final y se convirtió en el ganador frente a Rubén Torres fue Pedro García Aguado. Una victoria injusta para muchos. Entre ellos, el propio Gorka. «Para nada, es justo ganador. De hecho es increíble que ganara porque en redes sociales carecía de apoyo y en la isla se limitó a dormir debajo del árbol«, concluye al respecto.