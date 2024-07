El increíble cambio físico de Simon Baker: Qué fue del actor de ‘El Mentalista’ a sus 55 años

A día de hoy, ¿quién no recuerda ‘El mentalista‘? Una de esas series norteamericanas que nos llegaban gracias a Calle 13 o a canales como La Sexta, y que no dejaban de promocionarlas y emitirlas continuamente. Una de ellas era esta ficción protagonizada por el australiano Simon Baker, y funcionó muy bien en nuestro país, siendo líder de audiencia en varias ocasiones. De hecho, se mantuvo tan bien que su última temporada fue la que acumuló mayor número de espectadores (una media de 1,8 millones y un share de 8’8%). ‘El mentalista’, que arrasó en Estados Unidos con su primera temporada, llegó hasta la cifra de 151 episodios, con el último emitido en febrero de 2015. Pero, ¿qué fue de su protagonista?

Simon Baker es natural de Lauceston, Tasmania, y el próximo 30 de julio cumple 55 años. Pero su carrera, lejos de lo que muchos piensan, no comenzó con ‘El mentalista’, aunque sí es cuando experimentó su pico de fama. El australiano comenzó la carrera de Enfermería, pero tras abandonarla, se mudó a Estados Unidos donde empezó a probar suerte como actor. ¡Y qué mejor debut cinematográfico que participar en el clásico ‘L.A. Confidential’, de Curtis Hanson, junto a Russell Crowe, Kim Basinger y Kevin Spacey! Sí, es cierto que ya había participado ocasionalmente en proyectos televisivos. Pero esta fue su primera gran oportunidad.

Tras su incursión en el cine negro, llegó ‘Cabalga con el Diablo’, película de Ang Lee, junto a Tobey Maguire y Skeet Ulrich. Aunque no tuvo la misma repercusión. Pero, gracias a ella, poco a poco se iba haciendo un rostro conocido como actor secundario. ‘Planeta rojo’ o, sobre todo, la segunda parte de ‘The Ring’ y ‘La tierra de los muertos vivientes’, de George A. Romero, le empezaron a generar mucha más notoriedad. Su rostro comenzaba a ser conocido. Y, paralelamente, también era conocido por su serie ‘El guardián’, que en España tuvo un relativo éxito, y ahora podemos encontrar en Prime Video.

‘El diablo viste de Prada’ y ‘El mentalista’ le cambiaron la vida

Pero sus grandes oportunidades llegaron un poco más tarde. Primero fue la película ya de culto ‘El diablo viste de Prada’, interpretando al galán Christian. Un papel secundario, pero mucho más reconocible que otros que había interpretado en el pasado. Y, tras ello, llegó su gran proyecto: sus siete temporadas en ‘El mentalista’. El actor australiano estuvo al frente de la serie desde 2008 hasta 2015, y su nombre ya figuraba con letras de oro en la televisión. De hecho, su papel en la serie hasta el granjeó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una.

En la serie daba vida a Patrick Jane, un psíquico que ayudaba a la policía de California como asesor. Mientras también aprovechaba para intentar dar con John El Rojo, el asesino en serie que mató a su mujer e hija. Aunque siempre ha dicho que no tiene mucho en común con su personaje salvo el sentido del humor. «Lo que me gustaría que se entienda es que lo que marca mi identidad son muchas cosas además de mi trabajo y, por encima de todo, me definen mis hijos». Así explicó en una entrevista a La Vanguardia.

Casado con la mejor amiga de Nicole Kidman, Rebecca Rigg, tiene tres hijos y hasta hace pocos años, vivía en Sidney, aprovechando para hacer surf todos los días. Tras el final de ‘El mentalista’, decidió conscientemente dejar de lado un poco su profesión y centrarse más en su familia. En los últimos años ha regresado poco a poco, e incluso probando suerte en el terreno de la dirección (con su película ‘Breath’, por ejemplo). Además de ser imagen de la marca de relojes Longiness desde hace más de una década. En unos días cumplirá 55 años y lo cierto es que envejece como el buen vino, siendo uno de los australianos más elegantes de la actualidad.

Aunque eso sí, sorprende y mucho con su nuevo look para la película ‘Limbo’, más cercano al Bryan Cranston de ‘Breaking Bad‘ que a su época en ‘El mentalista’. En ella interpreta a Travis Hurley, un detective que llega a una pequeña ciudad del interior de Australia para investigar un homicidio sin resolver de hace veinte años de una mujer aborigen del vecindario.