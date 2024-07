‘De Viernes’ se la juega a Terelu Campos con la identidad de su próximo invitado esta semana

Tras llevar por fin al plató a Carmen Borrego y su marido José Carlos un mes después de anunciar su entrevista conjunta, ‘¡De Viernes!’ volverá a recurrir esta semana a un invitado que tiene mucha relación con las Campos: Edmundo Arrocet.

Así, Telecinco ha empezado a anunciar que Edmundo Arrocet volverá a ser entrevistado en ‘¡De Viernes!’. El humorista reaparecerá en el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona para hablar del embarazo de Alejandra Rubio.

Con ello, Edmundo Arrocet hace oídos sordos a la petición de Carmen Borrego y de Terelu Campos de que las deje en paz y se olvide de la familia Campos. Y es que cada vez que sale una noticia del clan el humorista no duda en dar una entrevista a alguna revista o a algún programa de televisión como ‘De Viernes’.

Edmundo Arrocet vuelve a ‘De Viernes’

En la entrevista previa que se puede ver en las promos de ‘De Viernes’, Edmundo Arrocet no duda en cuestionar la relación que tienen Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. «Vamos a ver cuánto va a durar con Carlo«, suelta sin pudor. Además no duda en negar que a Terelu le guste Carlo como yerno. «Tú sabes que no es verdad», asegura.

Y como ya es habitual en sus entrevistas, Edmundo Arrocet carga duramente contra Carmen Borrego y Terelu Campos acusándolas de haber sido muy duras con María Teresa Campos. «No se puede tratar a una madre como se la trató«, sentencia.

‘De Viernes’ busca así el liderazgo de la noche de los viernes después de que la semana pasada se viera afectado por la retransmisión de la ceremonia de inauguración de los JJOO de París 2024. Eso llevó a que Telecinco optara por poner un ‘express’ a ‘De Viernes’ arrancando el programa a las 23:30 horas anotando un 12,9% y 731.000 espectadores después de marcar un 7,6% en su previo.