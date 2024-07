‘De Viernes’ logra cerrar la entrevista más perseguida para esta semana tras la de Escassi

Desde que Álvaro Muñoz Escassi se sentara el pasado viernes en el plató de ‘De Viernes’ no se habla de otra cosa. Y es que el escándalo sobre lo sucedido entre el ex jinete y Valeri, una mujer trans, no cesa. Y más después de que el propio Escassi asegurara que tenía una pareja abierta con María José Suárez. Algo que la modelo ha negado.

Después de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez no dudaba en reaccionar después de que un seguidor le dijera que tenía que hablar y responder a su ex pareja. «Lo haré porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. ¡Qué vergüenza de personaje!», respondía la ex Miss España dejando entrever que daría una entrevista.

Y dicho y hecho. Si el pasado viernes fue Escassi quien se sentó con Beatriz Archidona y Santi Acosta y los colaboradores de ‘De Viernes’ esta semana le toca a ella. Así, ha sido Beatriz Archidona la que ha dado la noticia más esperada en ‘TardeAR’.

María José Suárez, la invitada estelar de ‘¡De Viernes!’

Después de que en ‘TardeAR’ estuvieran cebando toda la tarde que tenían tres bombazos relacionados con Álvaro Muñoz Escassi, Beatriz Archidona paralizaba la tertulia para desvelar un cuarto bombazo en pleno directo. «Este va a ser clave porque María José Suárez este viernes se sienta en ‘De Viernes'», anunciaba la presentadora.

Así, María José Suárez será la baza principal de ‘¡De Viernes!’ esta semana para competir contra la segunda semifinal de ‘Tu cara me suena’ en Antena 3 después de que el programa de Telecinco anotara máximo el pasado viernes aprovechando el parón del talent de Antena 3 con un 14,7%.

Cabe decir que minutos antes, Jorge Borrajo, el director de la revista Semana entraba en directo en ‘TardeAR’ para adelantar una de las exclusivas que lleva la publicación en portada este miércoles: María José Suárez va a denunciar a Escassi por lo que dijo en ‘¡De Viernes!’.