Cristinini: «En el ‘Grand Prix 2024’ hemos integrado mi rol, porque hay que renovarse o morir»

El verano llega cuando vuelve el ‘Grand Prix‘. TVE ofrece este lunes 15 de julio la segunda gala del programa que presenta Ramón García. El concurso, que regresó a la televisión el año pasado después de 17 años de parón, lo hizo con un éxito abrumador. Tanto fue así que renovó el concurso por una segunda edición, que se estrenó el pasado lunes 8 de julio y que triunfó en audiencia frente a sus rivales.

Este año volvemos a ver al mítico presentador Ramón García, a Wilbur, a la vaquilla, al dinosaurio Nico y a Cristinini. La streamer habla con nosotros en exclusiva y nos cuenta qué cambios y novedades habrá en ‘El Grand Prix 2024’ con respecto al papel que desempeña en el programa y nos cuenta las pruebas nuevas que llegarán al mítico formato.

Cristinini, vuelve el ‘Grand Prix’, segundo año consecutivo para ti. ¿Cómo estás viviendo toda esta aventura?

– Pues yo siempre lo digo, es que todavía no me lo creo. Esto es tan grande, abarca tantísimo que me está costando asimilar que estoy aquí. Ha pasado un año ya. Pues aún estamos grabando ya que hemos grabado bastantes programas y todavía digo, jolín, vengo aquí al plató y digo, no puede ser, yo soy una niña pequeña con mis abuelos y mis padres, no puede ser que esté aquí. Así que imagínate, para mí es una experiencia brutal, estoy súper contenta y ojalá podamos hacer muchísimos más.

Une generaciones, desde tu propia experiencia.

– Sí, sí, así es. Es algo como mágico. Porque, jolín, parece que, a veces, estamos más separados, como familia, como tal, y que esto encuentre la clave, es que no sabría decirte qué tiene, que la gente se junta para verlo, las familias, la que te toca o la que tú escoges, se junta para verlo y esto es fabuloso. Y ojalá no se pierda nunca, porque es como nuestro momento para poder compartir con los demás. Eso siempre es muy bonito.

Te vimos en la cabina streamer, que ha cambiado de lado. Cuéntame un poco tu función, cómo vas a llevar el programa.

– Sí, pues este año la hemos integrado un poquito más, que era algo que queríamos hacer con respecto al año pasado, que estaba un poco más en la nada, e integrar todo el papel de lo que es la narración, y lo hemos cambiado un poquito, no es tanto narrativo, sino más bien comentarios entre Ramón y yo, y más gente que va a subir, que también nos gustó cuando subió Michel el año pasado, que a la gente también le gustó muchísimo, y este año vamos a hacer alguna cosita diferente por cambiar un poco también, porque hay que renovarse o morir.

Entonces, va a haber estos cambios y también hay una cosita que estamos haciendo Wilbur y yo, una especie de sketches paralelos con su historia. En el mismo plató estamos haciendo nuestra historieta paralela y nuestras cositas, que creo que también van a gustar mucho.

Se comentaba una posible intervención de Ibai Llanos en el ‘Grand Prix’.

– Bueno, a ver, es que Ibai en su momento también quiso volver al formato, con Ramón, pero la verdad es que no sé en qué quedó aquello en el aspecto digital. Se trajo a televisión y, bueno, al final, Ibai es bienvenido allá donde quiera ir y yo creo que TVE estaría encantado de que venga como padrino, participando en algún aspecto, como alcalde, lo que sea…

Va a haber pruebas nuevas, ¿cuál es tu favorita?

– Hay muchísimas, hay muchas gymkanas chulas, con las que hemos llorado presentando el programa, pero yo creo que una de las que va a gustar mucho es una prueba musical, creo que a la gente también le gusta mucho participar. Obviamente, en el programa van a ser partícipe de lo que están viendo en televisión y en esta prueba lo van a poder hacer y creo que eso le va a dar el puntillo que va a gustar mucho.

Llega el merchandising del ‘Grand Prix’.

– Pues el año pasado, ya cuando sacamos la vaquilla pequeña de figurita, fue algo que sacamos sin más para decorar un poco el setup en el que yo estaba, y es que todo el mundo me preguntaba, porque soy la que más usa redes sociales de todos nosotros. Y fue algo que yo trasladé: ¿Cómo no estamos haciendo esto para vender para la gente? Además, para adaptaron un poco esta idea que surgió ahí y han hecho esta maravilla, que ya no es solo vaquilla, sino juegos de mesa, mochilas, fundas de móviles…