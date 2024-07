Avance semanal ‘La Moderna’ del 15 al 19 de julio: una boda frustrada y la desesperación de Matilde

Los fans de ‘La Moderna’ y ‘La promesa’ están viviendo unas semanas muy convulsas con parones y cambios de horario de las series de TVE por culpa de los eventos deportivos.

De hecho la semana pasada, TVE ofreció por sorpresa dos capítulos de ‘La Moderna’ que no estaban previstos. El pasado miércoles La 1 anunciaba que no ofrecería ‘La promesa’ y emitiría un capítulo de ‘La Moderna’ en su lugar. Sin embargo, el Tour de Francia acabó antes de tiempo y La 1 optó por ofrecer dos capítulos de la serie protagonizada por Helena Ezquerro y Almagro San Miguel. Y el viernes que no estaba previsto dar la serie al final si que ofreció parte del capítulo 199.

Si no hay cambios de última hora, esta semana La 1 ofrecerá ‘La Moderna’ con normalidad en su horario habitual de 16:30 a 17:30 horas. Así, la cadena pública ofrecerá del capítulo 199 al 203.

La semana pasada vimos cómo doña Carla conseguía atormentar a Matilde. La misma Matilde está segura de sus sentidos y sostiene que doña Carla está viva. Pero nadie la cree. Por otro lado, César e Inés tuvieron que despedirse. La policía detuvo su plan de huida y César tuvo que escapar sin la compañía de Inés. El teniente Lorenzo sigue buscando respuestas y presionando a Inés. Por otro lado, don Fermín ha caído en las redes de doña Lázara.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de ‘La Moderna’ en la semana del 15 al 19 de julio. No te olvides que la ficción diaria se ofrece de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas:

Capítulo 199 de ‘La Moderna’ – Lunes 15 de julio

Matilde le enseña a Íñigo la medalla que apareció en su apartamento. Su marido comienza a sospechar que algo raro está sucediendo. Por este motivo, Peñalver irá a pedir explicaciones a doña Bárbara y Fabio. A consecuencia de esto, doña Bárbara descubrirá las intenciones de su hija.

En el salón té, sus empleadas le regalarán a Antonia un innovador obsequio por su boda. Y parece que otra boda está por llegar en La Moderna. Se trata de Miguel y Trini, que anuncian a sus compañeros su presuroso compromiso.

Al mismo tiempo, una buena noticia llegará a la buhardilla de las sobrinas de don Fermín: Inés tiene posibilidades de volver a cantar. Agustín tendrá en cuenta esta información para su interés. Mientras tanto, no desiste en conquistar a Laurita. Para terminar, Matilde se siente amenazada en su propia casa.

Capítulo 200 de ‘La Moderna’ – Martes 16 de julio

Salvita le propone una cita a Marta, mientras que Agustín intenta que Celia haga de celestina para tener una cita con Laurita. Por otro lado, Doña Bárbara reprochará a su hija el riesgo que corre al salir de casa. Doña Carla ignorará a su madre con tal de seguir atormentando a Matilde.

La pareja Peñalver colocará los objetos de su casa de una forma estratégica por si alguien los mueve. Mientras tanto, ambos acudirán a la boda de Antonia y Pietro. Todos los invitados están preparados para la gran celebración. Y Pietro tiene un fatídico presentimiento. En plena ceremonia, se presentará una invitada totalmente inesperada y la boda no saldrá como habían previsto.

Capítulo 201 de ‘La Moderna’ – Miércoles 17 de julio

La aparición de la invitada con la que no contaba Pietro provocará la suspensión de la boda. Se trata de Lucía, la esposa supuestamente difunta de Pietro. Antonia entenderá que Pietro tiene que poner sus asuntos en orden y recibir muchas explicaciones de Lucía. La relación entre Pietro y Antonia correrá peligro.

La pareja Peñalver volverá a casa y Matilde se dará cuenta de algo: el perfume de doña Carla está impregnado por todo el apartamento. Matilde empezará a dudar de sus propias percepciones.

Mientras tanto, Salvita se las ideará para tener a Marta más cerca. Y, por último, Inés tendrá la mente ocupada al empezar a trabajar en La Moderna como secretaria de su tío.

Capítulo 202 – Jueves 18 de julio

Íñigo recurrirá a don Fermín para encontrar un psiquiatra que diagnostique a Matilde. Por desgracia, el doctor tendrá una mala noticia para la pareja Peñalver.

Doña Carla estará contenta de conseguir lo que buscaba. Pero no consentirá que su madre lleve a cabo el plan que tiene entre manos: exiliarla del paísA su vez, don Fabio pedirá explicaciones a doña Bárbara sobre la venta de activos de la compañía Morcuende.

En La Goleta de las Letras, Salvita ofrecerá a Marta el puesto de limpiadora. Por otro lado, Antonia se topará con la mujer de Pietro. Y, en La Moderna, Teresa comenzará una investigación rigurosa sobre doña Lázara.

Capítulo 203 – Viernes 19 de julio

Pietro descubrirá el motivo por el que Lucía ha vuelto a su vida: sigue enamorada de él. Los problemas también llegarán para Salvita, puesto que Marta rechazará su oferta de trabajo en la librería.

Afortunadamente, las cosas le irán mejor a Teresa. Seguirá investigando sobre doña Lázara y conseguirá descubrir la dirección de la gerente. En las galerías, veremos a la escritora Zenobia Camprubí gracias al trabajo de Celia y Laurita.

Mientras tanto, Laurita le confesará a Celia que empieza a sentir cosas por Agustín. Por si esto fuera poco, Íñigo le propondrá a Matilde ingresar en un sanatorio para tratar sus ataques de pánico.