Así es ‘Una nueva vida’, la nueva serie turca que estrena Antena 3: ¿A qué ficción sustituirá?

Si hay una cadena que ha apostado a lo grande por las series turcas es Antena 3. La cadena de Atresmedia ofrece actualmente dos ficciones otomanas en su prime time (‘Hermanos’ y ‘Secretos de familis’) y una diaria (‘Pecado Original’) y ha arrancado la promoción de otra, ‘Una nueva vida’.

Y es que las tres ficciones turcas que emite Antena 3 se despedirán de la audiencia en los próximos meses antes de acabar el 2024. Por ello, la cadena ha arrancado la promoción de esta nueva serie que ya avanzó en la promo de sus contenidos para 2024 tras las Campanadas 2023-2024.

➡️ Dos hermanas atrapadas por la traición

➡️ Una poderosa familia

➡️ Un rico heredero

➡️ Y un encuentro que lo cambiará todo



Así es #UnaNuevaVida, la nueva superproducción que llega MUY PRONTO a @antena3com 📺 pic.twitter.com/1OMCgLmpMQ — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) July 27, 2024

‘Una nueva vida’ es una ficción que ha arrasado en todo el mundo. Más de 120 países ya han disfrutado de este éxito, una serie que ha batido récords de audiencia y con 15 premios bajo el brazo. ‘Yalı Çapkını’ que es como se llama la serie está compuesta de dos temporadas y 73 capítulos.

Por ahora se desconoce cuándo llegará ‘Una nueva vida’ a Antena 3 y a que otra ficción relevará. En este sentido, cabe decir que la primera serie que se despedirá será ‘Pecado Original’ en septiembre. Pero al ser una ficción de corta duración todo apunta a que ocupará el hueco que deje ‘Secretos de familia’ en el prime time de los domingos pues su final también está previsto para septiembre.

‘Una nueva vida’ cuenta con un reparto encabezado por Afra Saraçoğlu (‘La Señora Fazilet y sus hijas), Mert Ramazan Demir y Çetin Tekindor. Completan el reparto nombres como Serif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gozde Kansu y Beryl Pozam, entre otros.

¿De qué va ‘Una nueva vida’?

Ferit (Mert Ramazan) es un joven hijo de una familia rica, acostumbrado a tenerlo todo, rodearse de mujeres, fiestas interminables y no cumplir con sus responsabilidades. Ferit no dice no a ningún placer. Pero tampoco está interesado en labrarse un futuro ni en conseguir nada en la vida.

La vida que lleva Ferit molesta especialmente a su abuelo, el respetable empresario Halis Korhan. Así, Halis decide que Ferit debe casarse con una respetable chica de Gaziantep. Aunque el chico no quiere casarse, no puede negarse a las intenciones de su abuelo.

Desde ese momento, Ifakat (Gulcin Santircioglu), la nuera mayor de Halis, será la encargada de buscar una chica adecuada para Ferit. Entonces, la mujer encuentra a Suna (Beril Pozam), la hija mayor de la familia Sanil en Gaziantep. La noche de la pedida de mano, Suna y su hermana Seyran (Afra Saracoglu) se llevarán grandes sorpresas.