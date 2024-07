Alessandro Lequio no tiene miramientos con lo que llega a aseverar sobre Sofía Suescun

Alessandro Lequio se ha deslenguado con fiereza contra Sofía Suescun y su papel en ‘Supervivientes All Stars’ desde ‘Vamos a ver’. Y hasta le han tenido que parar los pies por los términos que ha utilizado para referirse a ella y su grave señalamiento.

Joaquín Prat ha ensalzado que Sofía y Marta Peñate «capitalizan el 85% de los vídeos de esta edición» y ha afirmado que el resto de concursantes, a excepción de Alejandro Nieto «son atrezo». «Si yo tengo que hacer un resumen de ‘Supervivientes All Stars’, son claramente Sofía y Marta», ha aseverado.

«Están destacando sobre todos y casi todos los vídeos son de ellas y se merece una de las dos ser la ganadora. Para mí, Sofía», ha afirmado Kike Calleja. Al escucharle, Alessandro Lequio se ha despachado de un modo implacable contra Sofía Suescun.

«Yo no quiero que gane Sofía porque encuentro que es una persona sin corazón», ha llegado a verbalizar el colaborador, causando revuelo en el plató de ‘Vamos a ver’. «No, para nada», le ha frenado Carmen Borrego. «Le da exactamente igual todo, no le importa causar daño a alguien», ha seguido insistiendo Lequio. «Yo no estoy de acuerdo», le ha vuelto a rebatir la colaboradora.

«Es muy estratega, yo sí estoy de acuerdo con Alessandro», ha apostillado por su parte Alejandra Prat. «A mi Sofía me agota porque va de víctima y antes no era así, y yo prefiero la intensidad de Marta Peñate porque ella sí que es auténtica», ha argumentado Alessandro Lequio, dejando entrever quién es su ganadora de ‘Supervivientes All Stars’.