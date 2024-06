Xavi Lock, sobre si muere Curro en ‘La Promesa’: «Cómo no, mi personaje va a sufrir»

La nueva etapa de ‘La Promesa’ está impactando entre sus seguidores por todas las tramas nuevas que están azotando a los protagonistas. Entre ellos, a Manuel y Curro, que pudimos ver cómo tenían que irse los primos juntos a la Guerra Mundial a combatir. Así, en el último episodio pudimos ver cómo ambos ponían en riesgo sus vidas.

De toda esta nueva etapa hemos hablado en exclusiva con Xavi Lock, el actor que da vida a Curro. ¿Qué van a poder ver los espectadores de Curro en esta nueva temporada? ¿Volverá con Martina cuando acabe la guerra? ¿Qué sucederá en ella? ¿Cómo está afrontando el joven el éxito de la serie diaria de TVE en la vida real?

‘La Promesa’ nueva era, ¿qué nos puedes contar de lo que vamos a ver?

XAVI – Os puedo decir que vais a alucinar con todo lo que viene, todo lo que hay, lo que se ha grabado es espectacular.

Tu personaje va a sufrir un poco, ¿no?

XAVI – Mi personaje, cómo no, va a sufrir. Sí, al final, antes de irse a la guerra, ya está sufriendo por lo de Martina, y cuando se va la guerra, pues bueno, no voy a decir nada, porque si no… pero lo vais a ver y vais a flipar con lo que va a pasar.

Vimos al elenco vestido, los que eran nobles de sirvientes y al revés. ¿Qué me puedes contar de esto? Porque nadie suelta prenda.

XAVI – Mira, si nadie ha soltado prenda, yo menos. Es una idea que está ahí, muy chula, y yo creo que la gente le ha gustado, se ha quedado flipando.

Vemos un movimiento en redes sociales de la gente que especula con teorías, leíamos unas barbaridades… que como un guionista lo coja y lo plasme, va a ser una locura. ¿Tú has leído alguna cosa que hayas dicho «madre mía»?

XAVI – Sí, y además hay veces que dices ‘Esto podría ser una idea increíble’. Otras que dices «No tiene sentido», pero otras que dices ‘Ojalá pase’.

Un extraterrestre, de repente, en ‘La Promesa’.

XAVI – Sí, bueno, esto también podría ser.

‘La Promesa’ es un éxito. ¿Te paran por la calle preguntando o llamándote con el nombre del personaje?

XAVI – Sí, sí, y hay veces que, de repente, me dicen Xavi, Xavi. Y yo me quedo como ‘¿Te conozco, no te conozco?’. No me lo puedo creer. Y de repente dicen ‘¿Eres Curro, no?’ y yo ‘Ah, sí, sí, encantado’. Y la verdad es que la gente que nos para y el público es increíble. Son súper majos, muy amables y da gusto.

Muy variado también. Conozco gente adolescente que a lo mejor ve la serie con su abuela, las dos Españas.

XAVI – Sí, sí, me ha pasado, y es increíble, de verdad. Cuando pasa eso, incluso te da más alegría porque dices «Está llegando a todo el mundo».

¿Qué más nos puedes contar de tu trama? ¿Va a haber amor, va a haber algo más?

XAVI – En ‘La Promesa’ siempre hay amor, es decir, siempre tiene que haber amor y lo que os puedo decir al final es sobre Martina, que aunque parezca que Curro está muy decidido que ya no hay nada más ahí, siempre hay algo, queda en la patata algo.

Todos vuelven…

XAVI – ¿Todos vuelven? No, no.

¿O vuelve ella?

Ah, habrá que verlo, habrá que verlo, pero va a ser muy chulo y el tema central es el amor y Curro en la guerra se va a dar cuenta de muchas cosas que no había pensado porque le ocurren muchas cosas que son ya muy importantes y muy graves, y se da cuenta de que a lo mejor las cosas que él pensaba que eran problemas, dice «Es que no son unos problemas». Es decir, un problema es lo que estoy viviendo aquí. Entonces, eso mola mucho.

Creo que ‘La Promesa’ juega un poco a que el público se meta en la trama, porque se tocan temas que, a lo mejor, te parecen muy alejadas, como una guerra, una pedida de matrimonio, etc. pero que realmente son temas que están en tu día a día.

XAVI – Totalmente. Al final, piensa que las tramas que ocurren aquí, llevadas a la época, son las que pasan a día de hoy.

Pues mucha suerte en la guerra, a ver qué pasa con todo esto.

XAVI – Va a ser un viaje duro, pero muchas gracias.