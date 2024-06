Susanna Griso da la puntilla final a Ángel Cristo con lo que suelta en ‘Espejo Público’

Ángel Cristo volverá a sentarse este viernes en el plató de ‘¡De Viernes!’ para seguir cargando duramente contra su hermana y su madre. Y casualidades del destino (o no), su hermana Sofía Cristo se sentaba en ‘Espejo Público’ como colaboradora como suele hacer cada viernes junto a Susanna Griso y todo el equipo.

Tras saludarla, sus compañeros han querido saber como se encuentra Sofía Cristo. «Llevamos ocho meses con el tema. Yo intento estar entera, pero hay días que no lo estoy. Al final, es un ataque emocional muy duro. Es tu sangre, mi madre lo ha pasado y lo está pasando mal. Yo también«, confesaba.

En ese sentido, Sofía Cristo ha relatado que tanto ella como Bárbara Rey se encuentran en tratamiento psicólogico desde hace meses porque el machaque que reciben desde que Ángel Cristo se sentó en ‘¡De Viernes!’ en noviembre ha sido continuo y con su fichaje por ‘Supervivientes’ todo se multiplicó con las apariciones de Ana Herminia.

Tras ello, ha sido Susanna Griso la que tomaba la palabra para condenar las palabras que había usado Ángel Cristo para atacar a su hermana por su pasado con las drogas. «Me parece tan feo decir eso de una persona que hay salido del mundo de la droga, como tú. Que le ha costado, que ha estado en terapia y que ayuda a otras personas. Me parece tan feo que tengas esa espada de Damocles por parte de tu hermano…», recalcaba la presentadora.

Sofía Cristo habla de su estado en ‘Espejo Público’

Era entonces cuando Sofía Cristo aseveraba que ella no sabe qué tendrá su hermano en la cabeza para estar haciendo todo esto. «Yo no sé que tiene en su cabeza, lo que sí tengo claro es lo que hay en la mía. Seguir con mis terapias, cuidarme. Si hacía deporte, hacer el doble. Focalizarme en Tomorrowland y en mi gira de 60 bolos», afirmaba.

«Nada ni nadie va a conseguir que no me quiera levantar de la cama, pero es verdad que hay días. El otro día estaba en el estudio y empecé a llorar. Se lo dije a mi compañero: ‘No sé lo que me pasa’. Creo que estoy más sensible de lo normal», proseguía contándole Sofía Cristo a Susanna Griso y el resto de colaboradores.

Quién tampoco se cortaba nada en cuestionar a Ángel Cristo era el copresentador. Lo que queda claro, Sofía, es que tu hermano no tiene oficio ni beneficio. Va a seguir, mientras le sigan pagando y saliendo en distintos medios, atacándote a ti y a tu madre», le decía Miquel Valls.

Susanna Griso da la cara por Sofía Cristo en ‘Espejo Público’

Finalmente, Susanna Griso le daba las gracias a Sofía Cristo y ponía en valor «el enorme esfuerzo de contención» que estaba haciendo su colaboradora para no caer en las provocaciones de su hermano Ángel y no seguir alimentando esta guerra familiar en público. «Ella nunca ataca, se defiende«, recalcaba Griso.

Por último, Sofía Cristo si que aprovechaba para pedir a la prensa que tuvieran un poco de compasión con ella. «Quiero pedir perdón a mi comunidad de vecinos. Sacan continuamente mi portal y hasta el número», añadía la DJ después de quejarse de que la prensa no pare de perseguirla y de estar plantados en su casa.