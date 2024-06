‘La Promesa’: Avance semanal del 24 al 28 de junio con un destierro y el peor regreso posible

‘La Promesa’ arrancará la semana este lunes (capítulo 383) con una Petra con el carácter cada vez más agriado. Amenaza con remover Roma con Santiago para despedir a Lope después de un nuevo incidente en cocinas. El cocinero, a pesar de tener saldadas las deudas gracias a Rómulo, continúa descentrado.

El conde de Ayala sigue empeñado en que Martina está detrás del intento de envenenamiento y no se va a quedar de brazos cruzados. El conde toma una decisión muy dura para el futuro de Martina. ¿Será capaz de dar parte a las autoridades? Mientras adopta esa decisión, la salud de Ayala aún parece renqueante.

Santos, que sigue acogotando a Vera, propone un desconcertante plan de parejas a María Fernández y Salvador. ¿Con qué intenciones? Mientras, Candela inicia las gestiones para que le devuelvan el hijo a Virtudes.

Petra no deja ni a sol ni sombra a Jana por sus misteriosas salidas nocturnas y su comportamiento extraño. Y se produce un fuerte enfrentamiento entre ellas en el que Ricardo Pellicer se ve obligado a intervenir.

Finalmente, tanta vigilancia de la ama de llaves hacia la criada da sus frutos y le pilla en cocinas preparando un hatillo de comida para llevarla a Pía en la cueva en la que permanece escondida mientras todos los demás creen que está muerta.

La vuelta de Catalina a palacio levanta ampollas, hasta el punto que Alonso se ve obligado a intervenir.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 384 del martes 25 de junio

Alonso sigue evitando a María Antonia, mientras Cruz le cuenta a su amiga que no puede soportar a Catalina. Catalina intenta ayudar a su prima investigando lo que pasó antes de que se encontrara el veneno en su habitación, pero no parece dar con nada hasta que le dicen que hable con Petra.

Lope le pide disculpas a Vera, que sigue recibiendo presiones de Santos. Virtudes se marcha en busca de su hijo y Petra, que siente que todo el mundo le oculta cosas, se enfrente con Rómulo. Jana va a visitar a Pía, cuyo estado cada vez es más crítico. Mientras tanto, todos presionan a Ayala para que no denuncie a Martina ante la Guardia Civil y este toma una determinación completamente sorprendente.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 385 del miércoles 26 de junio

El ultimátum de Ayala provoca un cisma en La Promesa, pues a Martina le espera o cárcel o el destierro en un manicomio… El futuro de la joven es perturbador. Catalina sigue indagando en el envenenamiento del conde y será Petra quien la ponga en la buena dirección. Vera y Lope cada vez están más cercanos. Santos es testigo y decide llevar al límite la situación con la doncella…

En cocinas, Simona se harta de esperar a Virtudes y, con un mal presentimiento, decide marchar en su busca, sin saber que la criada está a punto de llegar. Lorenzo ayuda a María Antonia para librarse de Cruz durante la tarde. ¿Su objetivo? Dejarla a solas con Alonso.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 386 del jueves 27 de junio

Lope vuelve a pelearse con Santos para proteger a Vera de una nueva agresión. Ricardo media pero, aun así, Lope pondrá en conocimiento de Rómulo la actitud abusiva de Santos hacia Vera. Virtudes vuelve sin su hijo, ya que sus suegros le piden una garantía de solvencia económica para devolvérselo.

Tras el nuevo beso de María Antonia y Alonso, el marqués vuelve a dejarle claro la imposibilidad de que haya algo entre ellos. Arrepentido por este arranque, Alonso intentará acercarse a su mujer con poco éxito.

Catalina no ha podido superar el último enfrentamiento con la marquesa y ha vuelto a retirarse al hangar. Margarita no puede evitar los remordimientos por haber sospechado de su hija y registrado su habitación. Está dispuesta a cualquier cosa con tal de impedir que Ayala ingrese a Martina en un sanatorio. ¿Conseguirá evitarlo? Petra no cesa en su marcaje hacia Jana. ¿Descubrirá el gran secreto de la doncella?

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 387 del viernes 28 de junio

La frustración de Cruz por las noticias de la guerra no cesa, y la marquesa cargará contra todos los que se le crucen en su camino. Tras el desencuentro con Cruz, Adriano entiende por qué Catalina piensa lo que piensa.

El acercamiento entre ellos irá mucho más allá. A las cocineras les parecen desorbitadas las exigencias de los suegros de Virtudes y empiezan a desconfiar de las intenciones de estos.

Vera quisiera que todo con Santos fuera distinto. Lope intenta acercarse a ella para brindarle su apoyo, pero la doncella se resistirá a dejarse ayudar por el que fuera su pareja. Gregorio regresa al palacio y se encuentra con Petra. ¿Con qué intenciones?