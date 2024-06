Joaquín Prat arrea el palo del día a Alejandra Rubio ante su embarazo: «No entiendo…»

Joaquín Prat no es capaz de comprender cómo Alejandra Rubio negó hasta la saciedad los rumores de embarazo que surgieron en marzo cuando hoy, en la revista ¡Hola!, la joven anuncia que va a ser madre con Carlo Costanzia y que está de tres meses y medio. Sin embargo, menos entiende todavía su actitud incoherente, dando esta exclusiva en una revista cuando se enfrenta a los reporteros en la calle porque, supuestamente, no quiere ser personaje.

«Si ellos están ilusionados, no voy a ser yo quien juzgue si han decidido ser padres, pero lo que sí cuestiono es la parte de dar esta exclusiva porque no tiene ningún sentido cuando ayer mismo por la noche ella dijo que quiere tener una vida privada y que no es personaje. No tiene coherencia», ha sentenciado Adriana Dorronsoro inicialmente.

«A mi lo que me llama la atención es la actitud de Alejandra cuando le pregunta la agencia. Si no quieres hablar no te pares y di ‘buenos días, no voy a hablar'», ha señalado en primer lugar Joaquín Prat antes de propinar un grueso palo a la hija de Terelu Campos.

«No entiendo esa actitud desafiante con los medios cuando al día siguiente de esas manifestaciones a una agencia sales en ¡Hola! con una actitud completamente distinta», ha criticado sin rodeos el presentador. «Hay que estar a las duras y a las maduras, pero seguro que lo irás aprendiendo con el tiempo», ha añadido.

«Es le problema que tiene Alejandra, el trato con los medios es así como desafiante, con una actitud chulesca. Entonces, si tú estás haciendo esta portada, ten un poco de coherencia con lo que haces y contesta naturalmente porque es absurdo todo», ha rematado Adriana Dorronsoro.