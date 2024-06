Isabel Rábago reprueba que Olga Moreno esté en ‘Supervivientes All Stars’ con estos términos

‘Supervivientes All Stars’ está a punto de arrancar en Telecinco, lo hará este jueves 20 de junio, y ya han sido confirmadas todas las leyendas que serán concursantes de una edición especial que promete ser histórica. El casting está siendo muy celebrado, pero para Isabel Rábago hay un nombre que sobra en esa lista.

«Son perfiles muy buenos porque hay de todo, grandes supervivientes y otros que son agitadores como Adara o como Marta, que van a dar vidilla. A mi me gusta mucho el casting», ha comentado Adriana Dorronsoro en ‘Vamos a ver’, donde se ha repasado la lista íntegra: Sofía Suescun, Abraham García, Logan Sampedro, Adara Molinero, Alejandro Nieto, Marta Peñate, Lola Mencía, Olga Moreno, Bosco y Jorge Pérez.

«Son muy buenos todos», ha apuntado Antonio Rossi, en la misma línea que sus compañeros Joaquín Prat o Sandra Aladro. Sin embargo, Isabel Rábago ha puesto un ‘pero’ y lo cierto es que su opinión es acorde con el sentir de muchos espectadores de ‘Supervivientes’.

«De todos compro a todos, pero hay una ganadora de ‘Supervivientes’ que va al ‘All Stars’, que es Olga Moreno, y que a mi no me conquistó para nada en su año y creo que no me va a conquistar este año tampoco«, ha sentenciado bien alto y claro.

«Suele ganar ‘Supervivientes’ la gente que tiene determinados principios y valores y a mi ese fue el año en el que me cojeó mucho esa ganadora«, ha añadido Isabel Rábago sin cortapisas la tertuliana, dejando meridiano que Olga no reunió los rasgos que debe tener un ganador de ‘Supervivientes’ que se precie.