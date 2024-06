Dónde y cuándo ver gratis el estreno de ‘The Acolyte’, lo nuevo de Star Wars, por televisión

Star Wars goza de muy buena salud actualmente. Aunque ha pasado por una época de agotamiento y fatiga por parte de los fans, lo cierto es que los nuevos proyectos llegan con mucha fuerza. Sobre todo porque son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Buscando dejar de lado a la familia Skywalker, en el futuro a medio plazo tenemos nuevas películas (una con Rey, otra sobre el origen de los Jedi), nuevas temporadas de ‘The Mandalorian‘, ‘Ahsoka‘ o ‘Andor‘… y proyectos más originales, como ‘Skeleton Crew’ o la nueva ‘The Acolyte’.

Esta serie nos llevará a los tiempos de la Alta República, cientos de años antes de Luke Skywalker, con una misteriosa asesinada de Maestros Jedi. La serie, creada por Leslye Headland, llega a Disney Plus este 5 de junio y, como novedad, podremos ver su primer episodio en abierto y gratis gracias a Cuatro. La cadena ha anunciado que el primer episodio de ‘The Acolyte‘ llegará el próximo 7 de junio a las 22:15 horas, solo una semana después del estreno de ‘El despertar de la Fuerza’ en el mismo canal… y solo dos días después del lanzamiento en la plataforma de Disney Plus.

¿De qué va ‘The Acolyte’?

Una investigación sobre una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi con una peligrosa guerrera de su pasado. A medida que van surgiendo más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece…

Reparto de ‘The Acolyte’

La nueva serie de Star Wars ‘The Acolyte’ ha sido creada por Leslye Headland, responsable de esa serie de culto llamada ‘Muñeca rusa’. Su reparto es bastante coral, con una diversidad muy importante, y con estrellas de diferentes ámbitos. Ahí encontramos a Carrie-Anne Moss, la mítica Trinity de ‘Matrix’. También Amandla Stenberg, a la que pudimos ver recientemente en ‘Los juegos del hambre’; Dafne Keen (‘Logan’ o la serie de ‘La materia oscura’); Jodie Turner-Smith (‘Sex Educatión’), y por encima de todos, Lee jung-jae, estrella absoluta de ‘El juego del calamar‘, y que aquí da vida al maestro Jedi Sol.