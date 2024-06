Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del miércoles 12 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes y anotando grandes resultados entre los más jóvenes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay se encuentra en su semana más decisiva con un giro en las tramas que podría cambiarlo todo.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras el forcejeo, Jesús descubría que Begoña tiene el anillo de Valentín que él había escondido en el desván después de haber desenterrado su cadáver. Después de expulsar a Julia de la habitación, Jesús volvía a ponerse violento con su mujer y la encerraba en la alcoba.

Damián se preocupa por ver lo que está pasando en su casa y Jesús le contaba que Begoña ha descubierto el anillo de Valentín y el patriarca le aconsejaba a su hijo que haga todo lo posible para convencer a Begoña de que él no asesinó ni a Clotilde ni a Valentín pero sin amenazarla.

Marta vvolvía a dudar de querer formar una familia junto a Jaime pese a que le había confesado sus planes a su padre y haberle dicho que sí a a su marido. Paralelamente, Jaime le dejaba claro a Luz que nadie sabe que no tiene título y que tampoco se llama así. La doctora se niega a revelarle su verdadero nombre y le contaba que fue la sirvienta del doctor Borrell y que él le enseñó todo lo que sabe de medicina.

Jesús trataba de convencer a Begoña de que él no mató a Valentín ni a Clotilde pero ella no le cree. Pero sabiendo lo peligroso que es, optaba por decirle que le cree por miedo a que pueda acabar con ella. A su vez, hablaba con Julia y preparaba un plan de fuga junto a ella. Al enterarse, Joaquín ponía en aviso a su primo que no dudaba en coger la escopeta.

Por su parte, Andrés leía la nota que le había puesto Begoña pidiéndole ayuda y dejaba a María sola en el hotel de Madrid. Y cuando Jesús alcanzaba a Begoña y a Julia y las amenazaba con la escopeta aparecía Andrés para tratar de salvarlas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 77 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este miércoles? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 77 de ‘Sueños de libertad’

Joaquín aparece en la casa de los De La Reina y le cuenta a Damián que Begoña y Julia han huido por el bosque y que Jesús se puso furioso y empezó a perseguirlas hasta apuntarlas con una escopeta Al escucharle, el patriarca le pide a su sobrino que no diga nada a nadie de lo ocurrido.

Por su parte, Andrés, Begoña y Julia han conseguido escapar en el coche pero la enfermera tiene una fuerte herida tras haber recibido un disparo. Por su parte, Jesús llega a casa y le confiesa a su padre que se ha repetido la historia de Clotilde y que ha disparado a Begoña.

Andrés consigue refugiarse con Begoña y Julia en una cabaña y el de la Reina trata de quitarle la bala a la enfermera que ha perdido mucha sangre. Ella le pide que intente buscar a Luz y que la lleve hasta allí.

Por otro lado, en la fábrica Marta se pone al frente de la crisis que atraviesan después de que Jesús le pidiera a Joaquín que ahorraran en combustible. En ese instante, Tasio asegura que quedarse sin carburante tiene muchos peligros y la de La Reina decide imponer su criterio para sacar adelanteel trabajo.

Luis llega al dispensario tras habersele caído ácido en el brazo cuando Jaime volvía a tener problemas de visión y entonces aparecía Luz. Los dos doctores demuestran estar en problemas y el propio Luis es testigo de su mala relación. Tras ello, Luz le cuenta a Luis que quizás tiene que dejar el dispensario porque sus maneras de trabajar y las de Jaime son muy diferentes.

Joaquín trata de saber por qué Begoña y Julia han huído pero Damián le pide que siga sin decir nada a nadie y que son cosas personales. Por su parte, Jesús no para de darle vueltas a todo lo sucedido y le cuenta a su padre que ha descubierto que es estéril y que Julia no es hija suya, sino de Valentín.