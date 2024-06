Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo nuevo capítulo del martes 11 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá este martess 11 de junio su capítulo 76 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras descubrirles en el campo besándoase, Damián se ponía a gritar contra su hijo Andrés y contra Begoña y les pedía que por su bien que Jesús no se entere jamás porque entonces ni él podrá frenarle.

Tras hablar con Julia y ver que en la colección de sellos falta uno justo de 1953 de Brasil, Begoña empieza a sospechar que pudo ser Jesús quién escribiera la carta que Digna le enseñó de Valentín y que demostraría que el hijo de la cocinera huyó a Brasil tras lo sucedido con Clotilde. Por ello, Begoña trataba de investigar a Jesús y al abrir su caja fuerte descubría que tiene una pistola y empieza a atar cabos.

Por su parte, Jaime se sentía muy nervioso y presionado después de haber descubierto que tiene un tumor cerebral. En una charla con Luz, el doctor mostraba su preocupación por lo que le puede pasar y sobre todo por el hecho de tener que dejar su profesión. Además no quiere que su enfermedad entorpezca sus planes de ser padre junto a Marta.

Don Agustín se enfrentaba con Claudia después de enterarse de que plantea cuidar a su hijo sola. Pero Tasio aparecía y le dice que él va ayudarla a cuidar de su hijo y que le dará sus apellidos. Después, Tasio le dejaba claro a Claudia que no está sola y que nunca lo va a estar. Cuando Damián se enteraba de que Tasio es el padre del hijo de Claudia y que va a hacerse cargo de él, no puede parar de pensar en que él no ha hecho las cosas como debería con él.

Jaime le pedía a Luz que no le cuente nada de su enfermedad a su mujer pero la doctora le dice que no se va a quedar de brazos cruzados si ve que puede poner en riesgo la vida de sus pacientes. Y ante esa amenaza, Jaime se la devuelve y le decía que si lo cuenta él hará lo propio con lo que ha descubierto de ella y que es una impostora.

Julia no para de sentirse culpable porque Jesús no quiera a su tío Andrés y cuando él le escucha hablar con Begoña, su hija le dice que le ha echado porque Andres es mejor que él y que le tiene envidia y cuando Jesús trataba de pegar a su hija, Begoña se ponía en medio para evitar males mayores.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 76 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá este martes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 76 de ‘Sueños de libertad’

Tras el forcejeo, Jesús descubre que Begoña tiene el anillo de Valentín que él había escondido en el desván después de haber desenterrado su cadáver con ayuda de su padre para evitar que lo descubrieran en las obras de la nueva carretera. Después de expulsar a Julia de la habitación, Jesús volvía a ponerse violento con su mujer y la encerraba en la alcoba.

Después de que Digna hablara con sus hijos sobre Gervasio, Luis no para de pensar en que su padre pudiera tener a otra mujer en su vida al no estar enamorado de su madre. En plena conversación, Joaquín se siente identificado por su situación con Gema. Y por ello, no duda en confrontar a su esposa y le pregunta si está enamorado de él y que puede hacer para hacerla feliz.

Damián se preocupa por ver lo que está pasando en su casa y Jesús le cuenta que Begoña ha descubierto el anillo de Valentín y el patriarca le aconseja a su hijo que haga todo lo posible para convencer a Begoña de que él no asesinó ni a Clotilde ni a Valentín pero sin amenazarla.

Marta vuelve a dudar de quiera formar una familia junto a Jaime pese a que le había confesado sus planes a su padre y haberle dicho que sí a a su marido. Paralelamente, Jaime le deja claro a Luz que nadie sabe que no tiene título y que tampoco se llama así. La doctora se niega a revelarle su verdadero nombre y le cuenta que fue la sirvienta del doctor Borrell y que él le enseñó todo lo que sabe de medicina.

Jesús trata de convencer a Begoña de que él no mató a Valentín ni a Clotilde pero ella no le cree. Pero sabiendo lo peligroso que es, opta por decirle que le cree por miedo a que pueda acabar con ella. A su vez, habla con Julia y prepara un plan de fuga junto a ella. Cuando Joaquín se entera pone en aviso a su primo que no duda en coger la escopeta.

Por su parte, Andrés lee la nota que le había puesto Begoña pidiéndole ayuda y deja a María sola en el hotel de Madrid. Y cuando Jesús alcanzaba a Begoña y a Julia y las amenazaba con la escopeta aparecía Andrés para tratar de salvarlas.