Avance ‘Sueños de libertad’: ¿Qué va a pasar en el próximo capítulo del lunes 10 de junio?

‘Sueños de libertad’ continúa siendo la serie líder de las tardes. La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay ofrecerá lunes 10 de junio su capítulo 75 en Antena 3.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, en la tienda, Claudia les contaba a Carmen y Tasio que finalmente ha decidido no casarse con Mateo y ser madre soltera. Tras ello, Carmen le pedía a su marido que respete la decisión de su amiga y paralelamente le dice a Claudia que cuente con ellos para lo que necesite.

En la fábrica, Marta le contaba a Jaime que ha decidido quedarse embarazada e intentar tener un hijo juntos y ver si así su matrimonio se consolida. Un cambio que ha tomado después de las conversaciones que tuvo tanto con Digna como con Fina y no duda en comunicárselo a su padre.

Estando en Madrid, María recibía una llamada de Andrés para contarle que tienen que irse a vivir a Olite para cuidar de la lavanda que han comprado y ella se muestra feliz tras ver que su marido quiere estar con ella e iniciar una nueva vida en Navarra. Algo que Gema aprovechaba para decirle que todo esto surge ahora cuando Jesús y Andrés están enfrentados y María no dudaba en decir que lo va a usar para que su marido se olvide de todo lo que haya podido ocurrirle con Begoña.

Después de escuchar como Marta quiere ser madre, Jaime recibía un fuerte mazazo al recibir las pruebas y enterarse de que lo que tiene es un tumor cerebral.

Antes de irse a Navarra, Andrés hablaba con Marta que le dice a su hermano que puede contar con ella y contarle lo que le pasa. Pero además, el De La Reina decidía quedar a solas con Begoña antes de irse a Olite. Y ella optaba por aceptar la cita. Allí, Andrés volvía a decirle que ella es lo único que le hace feliz y que sabe que ella siente lo mismo que él y los dos terminaban besándose y dando rienda suelta a su pasión en pleno campo. Pero de repente aparecía Damián con una escopeta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 75 de ‘Sueños de libertad’, que Antena 3 emitirá el próximo lunes? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 75 de ‘Sueños de libertad’

Tras descubrirles en el campo besándoase, Damián se ponía a gritar contra su hijo Andrés y contra Begoña y les pedía que por su bien que Jesús no se entere jamás porque entonces ni él podrá frenarle.

Por su parte, Jaime se siente muy nervioso y presionado después de haber descubierto que tiene un tumor cerebral. En una charla con Luz, el doctor muestra su preocupación por lo que le puede pasar y sobre todo por el hecho de tener que dejar su profesión. Además no quiere que su enfermedad entorpezca sus planes de ser padre junto a Marta.

Tras hablar con Julia y ver que en la colección de sellos falta uno justo de 1953 de Brasil, Begoña empieza a sospechar que pudo ser Jesús quién escribiera la carta que Digna le enseñó de Valentín y que demostraría que el hijo de la cocinera huyó a Brasil tras lo sucedido con Clotilde. Por ello, Begoña trata de investigar a Jesús y al abrir su caja fuerte descubre que tiene una pistola y empieza a atar cabos.

Antes de irse a Olite, Andrés se despide de sus primos Luis y Joaquín y de su tía Digna. Y después, Damián no duda en reprocharle lo que ha hecho con Begoña y le tacha de inconsciente y de que ha perdido su confianza para siempre pero que se callará y no dirá nada a nadie pero le pide que su aventura con Begoña acabe aquí y se olvide de ella y que guarde la compostura y se despida de toda la familia.

Tras ello, Damián se enfrenta también con Begoña y le pide que no se vuelva a acercar a Andrés nunca. Paralelamente, el patriarca le le confiesa a Jaime que está muy feliz de saber que quieren hacerle abuelo.

Don Agustín se enfrenta con Claudia después de enterarse de que plantea cuidar a su hijo sola. Pero Tasio aparece y le dice que él va ayudarla a cuidar de su hijo y que le dará sus apellidos. Después, Tasio le deja claro a Claudia que no está sola y que nunca lo va a estar. Cuando Damián se entera de que Tasio es el padre del hijo de Claudia y que va a hacerse cargo de él, no puede parar de pensar en que él no ha hecho las cosas como debería con él.

Tras abandonar Toledo, Andrés llega a Madrid para recoger a María antes de irse juntos a Olite. Y su mujer no duda en hablarle de sus planes de ser padres y que le gustaría que viera a la mujer de su vida y Andrés le pide perdón por el daño que le haya podido hacer y que es afortunado de tenerle a su lado.

Luis decide darle una sorpresa a Digna por el aniversario de su boda y a su vuelta de Madrid Gema se hundía al ver la estampa familiar por la situación que atraviesa su matrimonio con Joaquín.

Jaime le pide a Luz que no le cuente nada de su enfermedad a su mujer pero la doctora le dice que no se va a quedar de brazos cruzados si ve que puede poner en riesgo la vida de sus pacientes. Y ante esa amenaza, Jaime se la devuelve y le dice que si lo cuenta él hará lo propio con lo que ha descubierto de ella y que es una impostora.

Julia no para de sentirse culpable porque Jesús no quiera a su hermano Andrés y cuando él le escucha hablar con Begoña, su hija le dice que le ha echado porque Andres es mejor que él y que le tiene envidia y cuando Jesús trata de pegar a su hija, Begoña se pone de por medio.