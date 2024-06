Aurah paraliza el directo de ‘Supervivientes’ con su grito desgarrador: «Quiero irme»

Aurah Ruiz ha vivido una noche tormentosa durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’. La joven ha comenzado la noche con su concurso pendiendo de un hilo puesto que era una de las nominadas a escasas semanas de la final. Para evitar esta situación, el reality ha llevado a cabo una ceremonia de salvación que se ha visto interrumpida debido al crítico momento que atraviesa la canaria en los Cayos Cochinos.

Justo cuando Laura Madrueño iba a comunicar el nombre del concursante que no optaba a ser el salvado o salvada de la noche, Aurah Ruiz ha roto a llorar. Una lacrimógena escena que ha provocado que Laura Madrueño tenga que intervenir y, a su vez, ha alterado el ritmo habitual de la gala. «Son momentos muy decisivos y complicados para nuestros supervivientes», ha comentado Laura Madrueño.

Acto seguido, los espectadores han podido escuchar a la joven asegurar: «¡Estoy muy mal! Estoy muy cansada». «Ya no queda nada, ya lo verás. Has llegado hasta aquí 90 mas, te han salvado 11 veces. Es el último esfuerzo, no puedes tirar la toalla, Tenemos una noche muy espectacular y especial para ti además», fueron las palabras empleadas por Laura Madrueño. «¡Quiero irme! Quiero volver a casa, estoy cansada«, ha replicado ella visiblemente hastiada.

💥 Aurah no aguanta más



Después tiene el santísimo de criticar y dudar de Arkano cuando tuvo su crisis de ansiedad #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Oo42SnuwRr — Barbie B (@Darkname300) June 4, 2024

Aurah Ruiz, una gala entre lágrimas

Éste no ha sido el único bajón de Aurah Ruiz durante la gala y es que, minutos antes, la canaria también mostró síntomas de agotamiento. En esa ocasión, la concursante acababa de perder una de las pruebas de recompensa que la organización les ha planteado a los concursantes y que finalmente han ganado Pedro García Aguado y Rubén Torres.