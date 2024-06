Ana Rosa se pronuncia en estos términos sobre la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes’

No hay lugar a dudas de que uno de los temas que más está dando que hablar de la última gala de ‘Supervivientes’ es el enfrentamiento entre Sofía Suescun y Olga Moreno. Y después de que en ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat no se cortara en defender la victoria de la ex de Antonio David en la edición de 2021, por la tarde ha sido Ana Rosa la que se ha manifestado.

Así, ‘TardeAR’ ha recordado lo sucedido entre Olga Moreno y Sofía Suescun después de que la primera se quejara de la nominación que le había hecho Abraham García. En ese instante, la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ no dudó en sacar la cara por el líder cuestionando a Olga por estar yendo de víctima.

«Entramos ahora en la dosis diaria de conflictos y broncas en ‘Supervivientes All Stars’. Han empezado con fuerza y con ganas de entretenernos empezando por el enfrentamiento entre Olga Moreno y Sofía Suescun, dos mujeres de armas tomar la una contra la otra», destacaba Ana Rosa Quintana al dar paso al vídeo.

Después de ver como Sofía Suescun llamaba a Olga Moreno la reina de las víctimas y como la ex mujer de Antonio David le pedía dejar el pasado al lado, Marta López daba la cara por su gran amiga. «Yo creo que a Sofía se le ha ido la cabeza. No entiendo nada, es que se lo ha inventado, lo único que dijo Olga es que le había sorprendido que le nominara Abraham por lo bien que se había llevado con él», aseveraba la colaboradora.

«Aquí tenemos pasado todos, yo creo que ha sido completamente desproporcionado», añadía Marta López. «Ha sido una situación muy forzada», exponía Jorge Borrajo. Y tras él, era Marisa Martín Blázquez la que se mostraba contundente contra Sofía Suescun. «Ella viene forzada de casa con un guion que lo tiene muy claro en la cabeza que viene derecha a meter a Olga», destacaba la colaboradora de Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa deja claro lo que piensa de la victoria de Olga Moreno

«Pero cuando ves a una compañera llorando, ¿hasta cuando?», se quejaba Marta López. «Al final viene todo por un conflicto de fuera y las amistades de una y de otra», defendía Jorge Borrajo en alusión a la amistad de Sofía Suescun con Rocío Carrasco. «Pero si es que no se conocen», replicaba Marta. «Sofía traía un guion en la cabeza y para ser ella una experta en realitys es un error porque estás todo el rato significándote y criticando que quiere ser víctima cuando al final tú misma la estás victimizando», sentenciaba Marisa.

Era justo entonces cuando Ana Rosa Quintana no dudaba en pronunciar lo que ella pensaba de la victoria de Olga Moreno en ‘Supervivientes 2021’. «Y cuidado que Olga ganó contra todo pronóstico su edición», recalcaba la presentadora. «Pero Ana Rosa no es lo mismo, aquí van todos ganadores y son todos fuertes», espetaba Marta López. «Bueno pero que digo que Olga contra todo pronóstico», insistía Quintana después de que Joaquín Prat dijera por la mañana que había sido una de las ganadoras más justas de la historia.

«Pero era otra época», apostillaba Iván García. «Ahora está nominada con Adara y van ahora mismo muy igualadas», concluía Marta López haciendo referencia a lo cerca que estaban los porcentajes de Olga y Adara como nominadas.