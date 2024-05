‘Así es la vida’ pone en un compromiso a Alejandra Rubio y niega en firme lo que le piden

Este jueves, Telecinco ha comenzado a anunciar que Carlo Costanzia será el invitado estelar de ‘De Viernes’ este viernes. Una entrevista que ha generado mucho morbo en ‘Así es la vida’ donde Alejandra Rubio ha tenido que mostrar su cabreo ante lo que ha soltado José Antonio Avilés.

Y es que la entrevista del actor y novio de Alejandra Rubio ha pillado por sorpresa a todos sus compañeros. «Alejandra nos hemos enterado que Carlo Costanzia va a ‘De Viernes’ y tú te lo tenías tan callado», le soltaba Sandra Barneda a su colaboradora. «No has dicho ni mú», apostillaba César Muñoz. «No hombre claro que no, a ves que tampoco es mi cosa», reaccionaba ella.

Después, Sandra Barneda le ponía un reto a Alejandra Rubio y es pensar qué pregunta le haría ella a su pareja como colaboradora. «¿Alejandra qué le preguntarías tú como colaboradora de televisión?», le decía la presentadora. «¿Pero por qué me ponéis en este compromiso? No lo sé», se quejaba la hija de Terelu.

Justo después era José Antonio Avilés el que tomaba la palabra y generaba controversia con sus palabras. «Por ejemplo si le merece la pena. Si merece la pena estar tanto en el foco cuando él no quiere estar por amor», aseveraba el colaborador. «Ahh, encima ahora la culpa es mía», le replicaba Alejandra. «No a ver, ambas partes se complementan en ese sentido. Carlo está todo el día en las pantallas porque Alejandra está en televisión y Alejandra está todos los días porque Carlo», exponía el colaborador.

Alejandra Rubio estalla contra Avilés en ‘Así es la vida’

«¿Esto es en serio?», preguntaba Alejandra Rubio al no entender nada. «Hay que ver las gilipolleces que tengo que aguantar aquí, ehh», espetaba la colaboradora de ‘Así es la vida’. «O sea que ahora yo estoy en televisión por Carlo», soltaba Alejandra indignada. «José Antonio Avilés te echábamos de menos», le decía por su parte Sandra Barneda tras llevar varios días sin ir al programa.

«No, pero es que solo viene aquí para liar las cosas porque no tiene sentido nada de lo que has dicho. Ni él está por mí ni yo estoy aquí por él. Somos seres independientes», reaccionaba Alejandra Rubio. Tras ello, Sandra Barneda insistía en saber qué le preguntaría ella como colaboradora. «Alejandra no se puede escapar, qué pregunta le harías a Carlo. No es que te estemos poniendo en un aprieto», recalcaba la presentadora. «Es que no puedo ser objetiva. No sé le diría cualquier tontería, por ejemplo por qué eres tan guapo», respondía ella entre risas.