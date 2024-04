Un invitado de ‘Y ahora Sonsoles’ la emprende así con Miguel Lago y hay que intervenir

Paquita Borrero y Javier son madre e hijo y han dinamitado ‘Y ahora Sonsoles’ este viernes. Ambos han intervenido en el programa de Sonsoles Ónega poniendo en evidencia su guerra. Ella ha acusado a su hijo de ser un ladrón y de haberle «quitado todo», despojándole de su casa, requisándole sus enseres y enviándola a una residencia. Él, por su parte, le ha recriminado en directo todos los pufos económicos que les ha dejado a él y a sus hermanos a lo largo de la vida y que les abandonó desde pequeños.

«El odio que hay aquí es una pasada», ha comentado Miguel Lago. Unas palabras que no han gustado a Javier, que la ha emprendido con él. «No lo sabes tú bien, compañero. Pero para hablar hay que conocer, que es muy fácil lo que haces tú. Es la segunda que mete. O sea que se calle», ha soltado el entrevistado. «Vamos a tener una tarde tranquila, Javier», ha reaccionado el cómico.

«No, no vamos a tener una tarde tranquila porque tú lo que tienes que hacer es oír, ver y callar», ha seguido clamando el hombre. Ha sido en ese momento cuando Sonsoles Ónega ha intervenido: «No te confundas. Eso sí que no. Miguel Lago está aquí para hablar precisamente, no para callar. No te pongas borde porque no tiene ningún sentido».

«Pero que no apostille. Él tiene todo el día para hablar», ha replicado Javier. «Y tú también si quieres», le ha dicho la presentadora. «No, yo no, yo no voy a estar todo el día contigo», ha respondido con desdén. «Pues tú te lo pierdes», ha apuntado Sonsoles, disgustada con el tono de este invitado.

Cuando ha acabado la conexión, Miguel Lago ha querido tomar la palabra y agradecer el apoyo: «Esto son cosas que pasan en la televisión en directo. Cuando pasa una cosa de estas que entra un huracán como si fuera un ministro, os pone en una situación muy complicada. A mi no, pero sí a ti y a la dirección porque yo puedo sentir que entra un señor de fuera a atacar mi trabajo y yo puedo sentirme que mi equipo no me apoya, cosa que no ha pasado hoy. A mi no me importa dar un paso atrás y estar en silencio para que este señor vocifere, porque lo que ha demostrado este señor es que tiene un dolor y un odio y una violencia en la manera de hablar que te doy las gracias por haberme apoyado y por haber calmado la situación».