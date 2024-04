Todos los ojos se fijan en lo mismo de Paz Padilla con Felipe VI en esta publicación

El pasado miércoles se celebró en Cádiz el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que fue presidido por los reyes Felipe y Letizia. Entre los numerosos famosos que acudieron como invitados estaba una gaditana de pro, Paz Padilla.

La cómica no dudó en compartir en sus redes sociales una batería de fotografías junto a otros rostros conocidos que se dieron cita en el Palacio de Congresos de Cádiz. Tal es el caso de María del Monte, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, o sus paisanos, Andy y Lucas.

Sin embargo, la foto de Paz Padilla que más se viralizó fue la que compartió con el rey Felipe VI. Pero los comentarios de sus seguidores no se centraron tanto en las personalidades con las que aparece en las instantáneas, sino en su sorprendente cambio físico, especialmente llamaron la atención sus mofletes.

Aluvión de comentarios a Paz Padilla por sus «mofletes»

«¿Te has hecho algo en la cara?»; «Madre mía qué mofletes» o «Paz, te has puesto pómulos. Me gustabas más antes, pero si te gustas así…», eran solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su post de Instagram. Aunque el cantante Lucas también ha sido objeto de críticas por el mismo motivo: «Por favor, Lucas, ¿qué te has hecho en la cara hijo? ¡Cómo os desfiguráis!».

También ha habido quien se ha salido en defensa de Paz Padilla y en contra de estos desafortunados mensajes. «Viva la educación. Yo no entro a mirar a ver qué se han hecho. Entro porque me gusta y nada más» o «Que más te da, que haga lo que quiera con su vida», han escrito algunos de los seguidores de la actual colaboradora de ‘TardeAR’.