Interrumpen la conexión de Almudena Ariza en pleno ‘Telediario’ de TVE: «Tenemos que cortar»

Momento de mucha tensión el que ha vivido este miércoles Almudena Ariza en plena conexión con el ‘Telediario 1‘ cuando Alejandra Herranz conectaba con ella para hablar de las presiones que estaba recibiendo el Gobierno de Netanyahu por la guerra en Gaza y un ciudadano interrumpía la conexión obligándole a cortar y a abandonar la zona.

Así, el ‘Telediario 1’ se hacía eco de como por un lado algunos presionan para que siga con la guerra y por otro lado otros sectores piden un alto al fuego. «Sí, la presión contra Netanyahu cada vez es mayor dentro del Gobierno. De hecho varios miembros han amenazado con romper la coalición pero también hay mucha presión en la calle», relataba la periodista.

Justo en ese instante, un hombre se situaba delante de Almudena Ariza tapándola para que no pudiera continuar con la conexión del ‘Telediario’. «Tenemos que cortar, no nos están dejando. Lo siento tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar«, explicaba la periodista.

Se incrementa la presión sobre Netanyahu y aumentan también las dificultades para informar desde Jerusalén, como le ha ocurrido a nuestra corresponsal, @almuariza, que ha sido interrumpida por varios ciudadanos durante una conexión en directo



La denuncia de Almudena Ariza por el acoso de los judíos

Después de lo sucedido, Alejandra Herranz conectaba de nuevo con Almudena Ariza casi al final del ‘Telediario’ para saber qué había ocurrido. «Vamos a intentar recuperar la conexión con nuestra corresponsal. Almudena veíamos como estaban impidiendo que hicieras esa conexión cuando te preguntábamos por las presiones al Gobierno de Netanyahu por la franja de Gaza. Creo que te has tenido que cambiar de lugar», le decía Alejandra Herranz a la corresponsal de Jerusalén.

«Siento que hayamos vivido este incidente en directo pero de alguna manera os hemos hecho también sentir partícipes de lo que sentimos los periodistas cuando estamos en las zonas judías. No quieren que estemos aquí y no quieren que hablemos de Gaza«, empezaba explicando Almudena Ariza.

«En el momento en el que escuchan la palabra Gaza vienen y empiezan a acosarnos. La pregunta que siempre nos hacen es ¿estáis contra nosotros o estáis con nosotros? Es muy difícil trabajar, lo habéis visto. Esto no solo pasa de vez en cuando sino que es algo que sentimos bastante a diario», proseguía denunciando la periodista y corresponsal.

Tras ello, Almudena Ariza dejaba claro que eran ciudadanos los que le habían interrumpido. «No eran policías ni agentes de seguridad, eran simplemente ciudadanos que pasaban por la calle. Nos insultan, nos llaman mentirosos, nos dicen que nos vayamos del país. Es una amenaza que sentimos a diario. Dicho lo cual hablamos de las presiones que siente Netanyahu, hay desde luego mucha tensión no solamente dentro del Gobierno sino también en las calles, veíamos anoche las manifestaciones protestando y pidiendo que volvieran las tropas a Gaza y pidiendo a Netanyahu que continúe con sus planes bélicos y lleve lo antes posible la invasión de Rafah», explicaba Almudena Ariza.

Tras ello, Alejandra Herranz le daba las gracias a su compañera por la cobertura que estaba realizando. «Muchas gracias Almudena por informarnos desde allí sobre el terreno a pesar de las presiones», le decía la presentadora del ‘Telediario 1’.