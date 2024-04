Chábeli y Julio Iglesias Jr. presentan su programa de reformas en TVE con estos 10 famosos

Una de las nuevas apuestas de entretenimiento de La 1 es ‘Los Iglesias. Her-manos a la obra’. TVE ha presentado este miércoles en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero este nuevo docureality y programa de reformas en el que Chábeli y Julio Iglesias Jr. reformarán y decorarán casas de personajes famosos entre Miami y Madrid. Un espacio con el que Chábeli regresa a nuestro país treinta años después de haber sido un personaje muy reconocido del mundo del corazón en los 90.

«Es un programa que transmite buenas vibraciones. Grabando el documental ‘Papá cumple 80 años’ nos llamó la atención lo natural que eran los hermanos y nos quedamos con ganas de más», destacaba Ana María Bordas, la directora de Originales de RTVE. «Cuando desde Beta nos presentaron la idea nos encantó, yo soy muy fan de los programas de reforma como los de los Hermanos Scott y creo que el resultado es bueno. Es un programa fresco, cálido, alegre y con mucho humor en el que además damos tips de decoración y de reforma», añadía la directiva.

Por su lado, Javier Pérez Silva, CEO de Beta Entertainment Spain (‘Los gipsy kings’) definía ‘Los Iglesias. Her-manos a la obra como una true comedy. «Ahora que están tan de moda los true crime, esto es true comedy«, aseveraba. «Que Julio Iglesias Jr. sepa de albañilería y carpintería nos apasionó porque que Chábeli lleva más de 20 años trabajando en interiorismo lo sabíamos pero no nos esperábamos lo manitas que es Julio», confesaba el productor.

«Decidimos grabar la mitad de la serie en Miami para verlos en su salsa y luego nos vinimos a España. Hay humor, conflicto, porque hay una cuenta atrás… Los invitados han sido fantásticos. Todos nos han sorprendido, pero la mayor sorpresa ha sido la profesionalidad de Chábeli y Julio», explicaba Javier Pérez Silva.

Chábeli, encantada de volver a la televisión y sin descartar ‘MasterChef Celebrity’

Por su lado, Chábeli Iglesias se ha mostrado entusiasmada con este formato. «Ha sido especial. Hemos hecho lo que nos gusta. Me habían ofrecido muchas cosas, pero nunca un programa de reformas, que es lo que me apetece», reconocía la hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler. «Es increíble que después de tantos años hablando sobre reformas, por fin hagamos algo juntos donde la gente pueda divertirse», añadía Julio Iglesias Jr.

Chábeli Iglesias: “Nunca me habían ofrecido un programa de reformas, que es lo que me gusta” pic.twitter.com/494FNg1rtd — La 1 (@La1_tve) April 17, 2024

Y es que en ‘Los Iglesias. Her-manos a la obra vamos a conocer una faceta desconocida de los dos. «Mi madre siempre me decía que yo de pequeño quería ser ‘arreglador’. Yo desmontaba la televisión y la montaba», explicaba Julio, que no ha pecado de modesto al decir que «soy bueno en todo, me gusta hasta la jardinería. Tengo muy buena visión de lo que hay que hacer».

Después de coincidir con Ana Boyer en ‘Bake Off’, ahora Julio Iglesias Jr. trabaja junto a su otra hermana en este programa. «Mi hermana Ana es como un robot, es muy estudiosa. Yo llegaba a casa y ella hacía 80 bizcochos. Pero aquí es diferente porque las reformas es algo que e apasiona y hacerlo junto a Chábeli ha sido divertido», recalcaba el cantante.

Julio Iglesias Jr.: “Mi madre siempre me decía que yo de pequeño quería ser ‘arreglador’” 😂 pic.twitter.com/3noX8Bct86 — La 1 (@La1_tve) April 17, 2024

Por su lado, al preguntarle por si se atrevería a ir a ‘MasterChef Celebrity’, Chábeli Iglesias ha asegurado que nunca se lo ha planteado pero no ha cerrado las puertas. «No me lo he planteado pero soy la que mejor cocina de las tres y quien sabe no se puede descartar nada», concluía.

Así es ‘Los Iglesias. Her-manos a la obra’

A lo largo de 8 capítulos, Chábeli y Julio Iglesias Jr. trabajarán mano a mano para hacer una reforma en la casa de una celebrity. Recibirán un encargo de un famoso y tendrán que llevarlo a cabo con éxito en este programa, producido por RTVE con la colaboración de Beta Entertainment Spain y dirigido por Carlos Hierro y Elena Zapata.

Chábeli, que lleva más de 20 años dedicándose a la decoración de interiores, será la encargada de diseñar el proyecto y ponerlo en marcha con Julio Jr., todo un manitas capaz de enfrentarse a cualquier reto con su particular método de trabajo. Él se ocupará de la reforma, de poner en práctica las ideas de su hermana y hacerlas realidad.

‘Los Iglesias. Hermanos a la obra’ no es un programa de reformas al uso. A lo largo de cada capítulo seremos testigos del día a día de los Iglesias, de sus vidas en Miami y Madrid y también de la relación de ambos con sus ‘clientes’, celebrities y amigos de la familia, conocidos por el gran público, que abrirán las puertas de sus casas y de sus vidas, con la excusa de la reforma.

Los 10 invitados famosos que han abierto sus casas a Chábeli y Julio Iglesias Jr. para que les reformaran alguna parte de ellas han sido su propia madre Isabel Preysler, Arancha Sánchez Vicario; Emilio y Gloria Estefan; Fonsi; Beatriz Luengo y Yotuel, Ana Obregón, Norma Duval y Omar Montes.